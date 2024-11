Procurila hit snimka Melanije Trump iz 1993.: Glumila je predsjednicu, a sad je Prva dama

Nakon što je Donald Trump (78) ponovno izabran za američkog predsjednika, mediji su se, osim na njega, usmjerili i na njegovu suprugu Melaniju (54). Javnost sada s oduševljenjem prelistava stranice iz njezine prošlosti, od manekenskih dana do uloge Prve dame.

Foto: AP Images

Posebnu pozornost privukla je stara reklama iz 1993. godine, snimljena u Sloveniji, gdje je Melania u ulozi – predsjednice! U reklami izlazi iz aviona, pozdravlja delegaciju i popravlja šminku u automobilu, spremajući se za inauguraciju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pogledajte kako je Melania izgledala u toj ulozi, davno prije nego što je doista postala Prva dama Amerike.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Utjelovila je to. Postala je to. I sada to jest", "Možeš ti to, Melania", "Manifestirala je ovo, a uz to je i prekrasna", "Prakticira od 1993.", glase komentari ispod objave.

POGLEDAJTE VIDEO: Donald i Melania Trump oprostili se od mandata u Bijeloj kući

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa