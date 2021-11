Gavin Burrows, privatni istražitelj kraljevske obitelji, ispričao se za svoje prijašnje ponašanje u BBC-jevom "The Princes and the Press", ovaj dokumentarac istražuje odnose princa Harryja i princa Williama s medijima, piše People.

"U osnovi sam bio dio grupe ljudi koji su mu oteli njegove normalne tinejdžerske godine", priznao je Burrows o princu Harryju, koji sada ima 37 godina, dodajući da je medijska kultura ranih 2000-ih bila opasno razdoblje. Privatni istražitelj je rekao da su urednici dokumentarca Harryja opisali kao "novu Dianu", pokušavajući otkriti priče o princu Harryju, Burrows je ciljao na kraljevu bivšu djevojku Chelsy Davy, s kojom je princ Harry hodao do 2011. godine.

Privatni istražitelj je priznao da se jako puno puta dogodilo da je njezina govorna pošta hakirana, "bilo je puno nadzora nad njezinim telefonom", prenosi People. Burrows je otkrio i da je kopao po Chelsyjinoj medicinskoj dokumentaciji, uključujući i informaciju vezanu za spolno prenosive bolesti ili pobačaj.

Burrows se javno ispričao princu Harryju, rekavši da mu je "jako žao" i da se ovako ponašao iz pohlepnih razloga, "uživao sam u kokainu i živio sam u lažnom stanju veličine", prenosi People. Roya Nikkhah iz "The Sunday Timesa" također se pojavila u dokumentarcu, rekavši da je pažnja na djevojkama princa Harryja bila prevelika. "Kada izlazite ili razmišljate o braku s članom kraljevske obitelji, kontrola koju podnosite je ogromna", prenio je portal njezine komentare.

Novinarka je još dodala da je Harry tada bio u svojim 30-ima, u razdoblju kada su njegovi prijatelji stvarali obitelj, a on je morao tražiti načine kako bi svoj ljubavni život držao podalje od privatnih istražitelja - što je bilo gotovo nemoguće.

"Nakon što su se 2016. pojavile vijesti o vezi princa Harryja s Meghan Markle, on je tu vijest potvrdio revolucionarnom izjavom u kojoj je osudio val zlostavljanja i uznemiravanja prema Meghan", prenosi People. Par se vjenčao u svibnju 2018. (uz prisustvo i Davyja i Bonasa), a sada imaju dvoje djece. Preselili su se u Kaliforniju prošle godine nakon što su odstupili s dužnosti starijih članova kraljevske obitelji.

Harry je nedavno otvorio dušu o dezinformacijama na Internetu

"Dezinformacije su globalna humanitarna kriza", rekao je princ Harry tijekom panela RE-WIRED magazina Wired ranije ovog mjeseca, piše People. "Osobno sam to osjetio tijekom godina, a sada gledam kako se to događa na globalnoj razini. Najstrašniji dio u vezi s time je da ne morate biti online da biste bili pogođeni", požalio se princ Harry i progovorio o svom djetinjstvu i tinejdžerskom razdoblju u kojima nije imao intimu kakva je u tim godinama potrebna svakom čovjeku.