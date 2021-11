Kraljevska obitelj ni u snovima nije mislila da će princ Harry upoznati ljepoticu koja će "uvesti reda" u njihove krugove. Mnogi mediji su pisali da je Meghan Markle okrenula Princa od njegove obitelji, ali ovaj par ne skriva sreću u javnosti. U velikom intervjuu s Oprah Winfrey, par je otkrio da Meghan nikako nije bila sretna u okruženju kraljevske obitelji.

Vojvotkinja od Sussexa nije se mogla priviknuti na oštra pravila i suzdržanost u kojima su odrastali prinčevi Harry i Williama.

Ova glumica i sadašnja vojvotkinja od Sussexa morala je poljubiti nekoliko žaba prije nego što je upoznala princa Harryja, nedavno je u intervjuu kod Ellen otkrila da je vodila buran život pun ludorija koje danas ne može ni zamisliti da bi ponovila. Također je pokazala na što je sve spremna u "opasnim" izazovima s kojima ju je suočila ova poznata voditeljica.

Svoje bivše vješto skriva od javnosti

Now To Love otkriva nekoliko bivših ljubavi ove prave zavodnice, prvi od njih je kuhar Cory Vitiello kojeg je upoznala 2014. godine i s njim je bila u vezi dobre dvije godine. Šuškalo se da je Meghan još bila u vezi s kuharom kada je upoznala princa Harryja, ali tko to može znati. Glumica je s Coryjem živjela u Torontu i bila je pomalo opsjednuta njegovom pojavom, čak ga je javnosti predstavila i putem svog bloga koji je u to vrijeme bio izrazito čitan, piše NTL.

NTL dalje otkriva da je prije kuhara Coryja u Meghaninom životu postojao Rory McIlroy (32), profesionalni golfer iz Irske. Jedini dokazi toga da je ovaj dvojac nešto "mutio" su video na kojem se zalijevaju hladnom vodom (Ice Bucket Challange) i fotografija sa zajedničke večere koju je Rory objavio na svom Instagramu.

Ova ljepotica pravi je ljubavni brodolom doživjela s bivšim mužem Trevorom Engelsonom (45), filmskim producentom s kojim je vezu započela 2004. godine, a njihov brak trajao je dvije godine, piše NTL.

Prošle godine je izašla knjiga "Finding Freedom" u kojoj su otkrivene tajne ljubavnih početaka princa Harryja i Meghan Markle, na izjave u toj knjizi reagirao je i Trevor. Kako piše britanski tabloid The Sun, Trevor je komentirao da su neki dijelovi te knjige "čisto smeće", ovaj producent osvrnuo se na izjave bliskih prijatelja Meghan Markle u kojima su oni tvrdili da on nije uvijek bio tako blagonaklon prema njezinoj glumačkoj karijeri. Čini se da Trevor ipak nije tip pun podrške i ljubavi kakav se predstavljao u javnosti na početku njihove bračne "idile".

Kako bilo, Trevor je danas u sretnom braku s nutricionisticom Tracey Kurland.