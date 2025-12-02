Britney Spears slavi rođendan: Ovo su najbizarniji trenuci njene karijere

Pop ikona Britney Spears slavi 44. rođendan. Tijekom karijere koja je definirala jednu glazbenu eru, njezin život bio je ispunjen vrtoglavim uspjesima, ali i dubokim padovima koji su se odvijali pred očima cijelog svijeta. Od kontroverznih nastupa do šokantnih privatnih otkrića, ovo su trenuci koji su je učinili jednom od najfascinantnijih i najkompleksnijih figura u povijesti pop kulture. Izdvajamo pet najbizarnijih trenutaka koji su obilježili njezin put.

Kultni poljubac s Madonnom (2003.)

Na dodjeli MTV Video Music Awards 2003. godine, Britney je s Christinom Aguilerom i Madonnom izvela medley pjesama "Like a Virgin" i "Hollywood". Nastup je dosegao vrhunac kada je Madonna poljubila prvo Britney, a zatim i Aguileru. Iako su oba poljupca bila na ekranu, kamere su se naglo prebacile na reakciju Justina Timberlakea odmah nakon poljupca s Britney, čime je njezin trenutak postao središnji događaj večeri. Taj je prizor ostao jedan od najprovokativnijih i najprepričavanijih trenutaka u povijesti televizije uživo, potvrdivši status Britney kao nasljednice "Kraljice popa".

Foto: Ron Wolfson, 2004/everett/profimedia

Brak od 55 sati u Vegasu (2004.)

Godinu dana kasnije, 2004., šokirala je svijet vjenčanjem u Las Vegasu s prijateljem iz djetinjstva Jasonom Alexanderom. Impulzivna ceremonija i brak poništeni su nakon samo 55 sati. Pjevačica je kasnije priznala da je bila "iskreno vrlo pijana" i da je sve smatrala "nevinom zabavom" koja je izmakla kontroli. Ovaj događaj postao je simbol njezine mladenačke nepromišljenosti i prvi znak da se pritisak slave počinje odražavati na njezin privatni život.

Javni slom i obrijana glava (2007.)

Foto: Bauer Griffin/mega/the Mega Agency/profimedia

Godina 2007. ostaje urezana u pamćenje kao razdoblje njezinog najvećeg javnog sloma. Usred teške bitke za skrbništvo nad sinovima i pod neprestanim pritiskom paparazza, Spears je ušla u frizerski salon u Tarzani i pred svima obrijala glavu. U svojim memoarima "The Woman in Me" objasnila je da je to bio njezin način pobune. "Brijanje glave i gluma bili su moji načini da uzvratim", napisala je. Ubrzo nakon toga uslijedio je i zloglasni napad zelenim kišobranom na automobil jednog fotografa, prizor koji je postao simbol njezine borbe protiv medijskog progona.

Trinaest godina pod skrbništvom (2008. - 2021.)

Nakon hospitalizacije 2008. godine, Britney je stavljena pod skrbništvo koje je trajalo gotovo 14 godina, a njezinim životom i financijama upravljao je njezin otac Jamie. Tijekom tog razdoblja, kako je opisala, osjećala se kao "dijete-robot". "Skrbništvo me lišilo moje ženstvenosti i pretvorilo me u dijete", napisala je. Svjetlo na kraju tunela bio je pokret #FreeBritney, za koji je saznala od medicinske sestre dok je bila na rehabilitaciji. "To je bila najnevjerojatnija stvar koju sam ikad vidjela", priznala je, ističući koliko joj je značila podrška.

Šokantna otkrića iz memoara (2023.)

Najveće tajne i traume otkrivene su u njezinoj autobiografiji "The Woman in Me". U knjizi je priznala da je imala pobačaj dok je bila u vezi s Justinom Timberlakeom jer on "nije bio spreman postati otac". To iskustvo opisala je kao "jednu od najmučnijih stvari" u životu. Ovo i druga otkrića bacila su novo svjetlo na mnoge događaje iz njezine prošlosti i pokazala dubinu patnje koju je proživljavala daleko od očiju javnosti, čak i na vrhuncu slave.

Foto: Globe Photos/mediapunch/shutterstock Editorial/profimedia

Foto: Mediapunch/shutterstock/shutterstock Editorial/profimedia

Danas, nakon što je konačno vratila kontrolu nad svojim životom, Britney Spears nastavlja fascinirati javnost. Iako su je bizarni i teški trenuci oblikovali, njezina snaga i utjecaj na pop kulturu ostaju neupitni. Kroz svoju priču, ispričanu vlastitim riječima, "Princeza popa" dokazala je da je žena u njoj jača no ikad.

