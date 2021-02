PRINCEZA EUGENIE I SUPRUG SINU NADJENULI IME AUGUST: Palača objavila njihovu zajedničku fotografiju

Unuka britanske kraljice Elizabete II., princeza Eugenie i njezin suprug Jack Brooksbank svome nedavno rođenom sinčiću nadjenuli su ime August Philip Hawke Brooksbank, priopćila je u subotu Buckinghamska palača. Prvo dijete para rođeno je 9. veljače, a njegovo srednje ime počast je kraljičinu 99-godišnjem suprugu princu Filipu, koji se trenutačno nalazi u bolnici zbog mjera predostrožnosti, pošto se početkom tjedna loše osjećao.

KRALJICA ELIZABETA DOBILA JOŠ JEDNOG PRAUNUKA: Ime mu se još ne zna, ali mama je objavila prvu fotku

“Princeza Eugenie i Jack Brooksbank objavili su da su sinu nadjenuli ime August Philip Hawke Brooksbank”, objavila je Buckinghamska palača na Twitteru, objavivši i fotografiju para s djetetom u naručju. “Par je dirnut dobrim željama koje su mnogi uputili nakon rođenja prvoga djeteta.”

PRINCEZA BEATRICE UDALA SE ZA TALIJANSKOG TAJKUNA: Na privatnoj ceremoniji okupili su se obitelj i bliski prijatelji

Momčić je deveto praunuče 94-godišnje britanske kraljice. Eugenie je mlađa kći kraljičina trećeg po redu djeteta, princa Andrewa i njegove bivše supruge Sare Ferguson, vojvotkinje od Yorka. Deseta je u redu za britanski tron.

Princess Eugenie and Mr Jack Brooksbank have announced that they have named their son August Philip Hawke Brooksbank.

The couple have been touched by the well wishes they have received on the birth of their first child, and are delighted to share this first photo as a family. pic.twitter.com/xmFZ7AD92F

— The Royal Family (@RoyalFamily) February 20, 2021