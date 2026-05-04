Palača potvrdila lijepe vijesti: Princeza je trudna, stiže još jedna kraljevska beba

Britanska kraljevska obitelj ima razloga za slavlje. Princeza Eugenie (36), unuka pokojne kraljice Elizabete II., objavila je da sa suprugom Jackom Brooksbankom (40) očekuje treće dijete. Sretnu vijest podijelila je na svom Instagram profilu na iznimno dirljiv i moderan način, oduševivši pratitelje diljem svijeta.

Princeza je podijelila fotografiju na kojoj se vide njezina dva sina, August (5) i Ernest (2), kako s leđa gledaju u sliku s ultrazvuka, upoznajući se tako s novim članom obitelji. Stariji dječak drži crno-bijelu snimku dok se mlađi naginje kako bi je bolje promotrio. Iako im se lica ne vide, prizor odiše obiteljskom toplinom i iščekivanjem.

Uz fotografiju, Eugenie je kratko i jasno napisala: "Beba Brooksbank stiže 2026.!", čime je potvrdila da će obitelj uskoro postati bogatija za još jednog člana.

Za tridesetšestogodišnju princezu i njezinog supruga Jacka ovo će biti treće dijete. Par već ima dva sina: Augusta Philipa Hawkea, rođenog u veljači 2021., i Ernesta Georgea Ronnieja, koji je na svijet stigao u svibnju 2023. godine. Vrijeme objave također je simbolično, jer je stigla samo dan nakon što je Jack proslavio svoj četrdeseti rođendan, što je obiteljsku sreću učinilo dvostrukom.

Čestitke stižu sa svih strana

U komentarima ispod objave zaredale su se brojne čestitke i lijepe želje. Poruke poput "Divne vijesti, čestitam", "Čestitke Vaše Kraljevsko Visočanstvo" i "Trojka je čaroban broj" samo su neke od stotina poruka podrške koje je princeza primila u kratkom roku.

Unatoč modernom pristupu, kraljevska tradicija nije izostala. Buckinghamska palača također je potvrdila vijest službenim priopćenjem, navodeći kako je kralj Charles III. "oduševljen" prinovom u obitelji.

Princeza Eugenie, mlađa kći princa Andrewa i Sarah, vojvotkinje od Yorka, trenutno je dvanaesta u redu za britanski tron. Njezino treće dijete bit će petnaesto u nasljednom nizu. Kao ni njegova starija braća, neće nositi titulu Njegovog ili Njezinog Kraljevskog Visočanstva. Ta odluka u skladu je sa željom princeze Eugenie i njezine sestre Beatrice da svojoj djeci omoguće što privatniji život, podalje od pritisaka koje nosi život u kraljevskoj obitelji.

