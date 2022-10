Pjevačica Lepa Brena gostovala je u emisiji "Balkanskom ulicom" voditeljice Vesne Dedić te je, između ostalog, progovorila i o svom suprugu Slobodanu Bobi Živojinoviću.

Brena je otkrila da su je na početku veze s Bobom upozoravali da će je ostaviti zbog neke svjetski poznate ljepotice jer je slavan.

"Svi su mi na neki način govorili da bih ga se trebala malo bojati. Ja bih ih uvijek pitala u kom smislu bih ga se trebala bojati. Onda bi mi oni govorili kako je on ipak poznat na svjetskom nivou, da će me ostaviti i da će pasti na čari neke svjetske ljepotice jer su one 'hvatačice'", kazala je.

Voditeljica je nakon toga izjavila: "Njemu se čak i Lady Di nabacivala", a Brena je kratko prokomentirala pokojnu princezu Dianu.

"Ona je jedna super dama i ne želim kazati ništa što bi povrijedilo jednu takvu osobnost", istaknula je pjevačica te je rekla da je ljubav između nje i Bobe "pobijedila".

Boba i Diana upoznali su se 1987. godine

"Bobina i moja energija su se spojile, tako da sam ja svim tim ljudima koji su me savjetovali da ga se plašim govorila da nisam ni ja djevojčica od 14 godina, da me puste da sama sve to doživim, procijenim, pa, na kraju, i padnem i razbijem se ako treba, ali ću da ustanem i preživim. Naša ljubav je pobijedila. Ta nevjerojatna strast s početka je prešla u jednu mnogo moćniju i snažniju fazu, u nešto mnogo kvalitetnije", ispričala je Brena.

Podsjetimo, Boba i princeza Diana upoznali su se 1987. godine. Ona je tada bila u braku s princem Charlesom i često je dolazila na Živojinovićeve mečeve. Iako su članovi kraljevske obitelji imali VIP ložu, ona ih je gledala s običnih tribina kako bi mu bila što bliže. Boba je tada bio u vezi sa Zoricom Nakić, s kojom je dobio sina Filipa.

"Tjedan dana prije Wimbledona 1987. pod njenim je pokroviteljstvom održan humanitarni meč. Bio sam jedan od sudionika, pored još nekoliko poznatih tenisača. Tada sam upoznao princezu Dianu. U prvom razgovoru pitala me jesam li ja tenisač koji ima najjači servis. Dobila je potvrdan odgovor. Iduće godine isto se održavao ekshibicijski meč, pa je ona opet došla. I ponovno me pitala je li moj servis i dalje dobar. Tada smo se počeli družiti i viđati. Bili smo bliski", ispričao je Boba svojevremeno u jednom intervjuu.