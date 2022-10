RED, RAD I DISCIPLINA / Lepa Brena otkrila zašto je s ovom dijetom smršavjela čak 17 kila za šest mjeseci: Za sve je kriv konobar?

Srpska pjevačica Lepa Brena (61) na nedavnoj promociji vlastitog brenda ponovno je dokazala da izgleda besprijekorno te da je svoju liniju u 61. godini dotjerala do savršenstva. Za Blic je pjevačica otkrila da za svoj izgled jedino može "kriviti" disciplinu, a priznala je i to kako ni sama nije znala da će u šest mjeseci skinuti čak 17 kilograma. U listalici saznajte joj je to uspjelo...