Konzervativna reakcija protiv uklanjanja mine koju je pokrenula princeza Diana uzrokovala je odgodu povratka u Britaniju prije smrti, a tu odluku otkrio je Dianin bivši pomoćnik Colin Tebbutt, piše Daily Mail.

Bivši vozač i čuvar princeze Diane tvrdi da je svađa oko njenog poziva na zabranu mina produžila putovanje u Francusku s dečkom Dodijem Fayedom.

Njezina je odluka pokrenula lanac događaja koji su završili njezinom smrću s Dodijem i Henrijem Paulom, njihovim šoferom, u stravičnoj nesreći u tunelu 31. kolovoza 1997.

Namjeravala se vratiti 28. kolovoza

Diana se prvotno se namjeravala vratiti u London do 28. kolovoza, ali odluka u zadnji trenutak natjerala ju je da produži putovanje za tri dana nakon kontroverzne kampanje. Tebbutt tvrdi da ne bi ostala u francuskoj prijestolnici u noći svoje smrti da nije bilo posljedica torijevskih političara.

Tebbutt je za Daily Mail rekao kako se "nije se vratila u četvrtak kako je zakazano jer su je torijevci ponovno napadali zbog nagaznih mina. Optuživali su je da je kampanju koristila za jačanje vlastite slike, što ju je gadno i uznemirilo. Stoga nas je kontaktirala i rekla da ne želi svu gnjavažu koja će je čekati u Velikoj Britaniji. Umjesto toga vratila bi se za vikend. Da se vratila tog četvrtka… možda bi svi ostali živi i danas", poručio je Tebbutt.

Svađa je započela kada je Diana posjetila Angolu u siječnju i zatražila hitnu međunarodnu zabranu nagaznih mina. Konzervativni ministar obrane Earl Howe opisao ju je kao "labavi top" koji je "loše informiran o pitanju protupješačkih nagaznih mina".

Torijevac Peter Viggers optužio ju je za ignoriranje "sofisticiranih argumenata" i vođenje rasprave na razini francuske glumice Brigitte Bardot za obranu mačaka.

Svađa je ponovno izbila krajem kolovoza 1997. za vrijeme njezinog odmora na Mediteranu s Dodijem (42) nakon što je dala intervju za francuske novine. Dianu su pitali o politici Velike Britanije prema nagaznim minama, a ona je navodno odgovorila kako je bivša torijevska vlast bila beznadna, referirajući se pritom na torijevsku vladu koja je vlas izgubila u svibnju 1997. godine, te izrazila nadu da će nova laburistička administracija pod vodstvom Tonyja Blaira "raditi sjajan posao".

Tebbutt rekao je da je to potaknulo daljnju kritiku torijevaca zbog koje je odgodila povratak. Svi detalji o Dianinom posljednjem razgovoru na mobilnom telefonu prije nego što je umrla također su otkriveni. Posljednji razgovor bio je s njezinim bliskim prijateljem Richardom Kayom. "Bila je pomalo uznemirena. Planovi su joj se pokvarili. Jedva je čekala doći kući da vidi svoje dečke", rekao je za Daily Kay.

Odbrojavanje do katastofe

Od prethodnog kolovoza kada je finaliziran njezin razvod od Charlesa, Diana, princeza od Walesa, službeno više nije članica Kraljevske obitelji. No, ona nije nestala već se i dalje nalazila na naslovnicama širom svijeta, posebno posljednjih tjedana tijekom kojih je uživala u odmoru u Francuskoj i na Mediteranu sa svojim novim dečkom Dodijem Fayedom, egipatskim filmskim producent i sin milijardera Mohameda Al Fayeda.

Diana i njezini sinovi, William i Harry, u srpnju te godine lete na jug Francuske kao gosti Al Fayeda starijeg gdje su boravili u vili s 30 spavaćih soba u blizini St. Tropeza i krstarili egipatskom 63-metarskom jahtom. Na tom su putovanju Dianu pratila najmanje dva policijska službenika za osobnu zaštitu, odnosno pratili su dvojicu prinčeva. Diana se odrekla zaštite nakon odvajanja od Charlesa 1993. godine, a sumnjala je i u to da je tjelohranitelji špijuniraju.

Diana do tada još nije upoznala Dodija, no i on je uskoro stigao na Azurnu obalu gdje je trebao ljetovati s američkom glumicom Kelly Fisher, na drugoj jahti. Ipak, za nekoliko sati i on je stigao na Azurnu obalu. Osim toga, Dodi i Fiher bili su u to vrijeme zaručeni. No, nakon što se Diana s prinčevima vratila u London, šarmantni je Dodi ostavio dojam na nju, dovoljno da se Diana složi da će kasnije tijekom mjeseca provesti vikend s njim u Parizu.

Diana se vratila na jug Francuske 31. srpnja, bez prinčeva i policijske zaštite, na još jedan odmor na brodu Jonikal.

Iako su pokušavali izbjeći papparazze na sve načine, u tome ipak nisu uspjeli budući da su ih oni snimili tijekom krstarenja.

Putovanje u Angolu

Dianin život izvan Kraljevske obitelji nije u potpunosti posvećen hedonizmu. Pronašla je kampanju koja joj je prirasla srcu ali koja ju je istovremeno dovela i u neočekivani sukob s (bivšom) konzervativnom upravom Johna Majora.

Saga započinje u siječnju znamenitim putovanjem u Angolu kao gošća Međunarodnog Crvenog križa i zaštitnica udruge Halo Trust, dobrotvorne organizacije posvećene uklanjanju mina u bivšim ratnim zonama. Diana susreće mlade civilne žrtve i nosi zaštitnu opremu dok šeće pročišćenom stazom u jednom od mnogih minskih polja jugozapadne afričke zemlje.

Tijekom putovanja, princeza poziva na hitnu međunarodnu zabranu uporabe oružja. No, njezina intervencija nije dobrodošla u Ministarstvu obrane. Sljedećeg mjeseca Diana održava privatni sastanak s tadašnjim čelnikom oporbe Tonyjem Blairom kako bi razgovarala o tom pitanju.

Na dan kada se Diana trebala vratiti u Britaniju, 28. kolovoza, problem razminiravanje ponovno postaje gorući problem. "Nije se vratila u četvrtak prema rasporedu jer su je torijevci ponovno napadali zbog nagaznih mina", prisjeća se Tebbutt.

Sutradan, 29. kolovoza, The Sun donosi "otrovni" napad na princezu i njezinu intervenciju u raspravi na strani laburista. Utvrđuje da je "posljednji kraljevski član koji se umiješao u politiku našao gadan kraj" i zaključuje: "To su njena usta. Ako ih ne može kontrolirati, neka ih drži zatvorena". Dianin ured izdaje izjavu u kojoj kaže da je njezin rad na nagaznim minama isključivo humanitarni i da ostaje politički neutralna.

Diana stiže u Le Bourget 30. kolovoza oko 15:20 sati. Zajedno s mnoštvom paparazza, dva automobila čekaju Fayeda. Mercedes S600, koji je vozio Dodijev šofer Philippe Dourneau, vodi Dodija i Dianu u vilu Windsor, nekadašnji dom vojvode i vojvotkinje od Windsora u Boulogne Bois, koji je Mohamed Al Fayed uzeo u 50-godišnji najam 1987. godine.

U međuvremenu, Henri Paul, u Range Roveru, sakuplja ostale i njihovu prtljagu i kreće prema Dodijevom stanu u ulici Rue Arsène Houssaye, gdje će par odsjesti. Također, nagađa se kako je Paul imao problema s alkoholom te da je vozio pod utjecajem istog.