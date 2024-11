Imao je 128 kilograma pa se prepolovio: Ovo je najzgodniji harmonikaš regije

Aleksandar Aca Sofronijević, poznat kao jedan od najzgodnijih harmonikaša u regiji, danas je primjer discipline i zdravog načina života, no put do toga nije bio nimalo lagan. Godinama se borio s viškom kilograma, a u svojoj najtežoj fazi imao je čak 128 kilograma. Prekretnica se dogodila 2008. godine, kada je odlučio povesti računa o svom zdravlju i životnim navikama.

"Trenutak kada sam odlučio povesti računa o sebi dogodio se kada se više nisam mogao sagnuti da zavežem vezice, mama mi je pomagala. Tada sam imao 128 kilograma", ispričao je Sofronijević u emisiji "RTS Ordinacija".

Aca priznaje kako je ljubav prema hrani naslijedio od svoje majke, ali i kako su stresni nastupi te kasnonoćni obroci dodatno pogoršali situaciju.

"Kada sam počinjao karijeru, naši nastupi trajali su do dva, tri sata ujutro. Nakon svirki bismo odlazili na pizze ili metarske palačinke, a uz to su išle velike količine alkohola. Sve to, uz nespavanje i nedostatak fizičke aktivnosti, dovelo je do stalnog gomilanja kilograma", iskreno je priznao.

Sofronijević je uveo radikalne promjene u svoj način života. Ključ uspjeha, kako kaže, bila je zdrava prehrana i kontrola porcija.

Foto: Antonio Ahel/PIXSELL/ATAImages Aleksandar Sofronijević

"Proces promjene je dugotrajan i nije lak, ali imam veliku želju i volju za životom jer sam osjetio koliko je loše biti gojazan. Prvo sam ograničio obroke, uveo mnogo salate i izbacio kruh s ugljikohidratima", ispričao je.

Danas njegov jelovnik izgleda potpuno drukčije. Doručak se sastoji od zdravih kašica od heljde, smrznutog voća, jaja ili humusa, uz integralni ili heljdin kruh. Užina su voćke, red čokolade ili dvije datulje. Ručak uključuje grašak, leću ili grah, uz 150 grama mesa ili ribu, dok večera ostaje lagana i uravnotežena.

Promjena prehrambenih navika, redoviti treninzi i velika upornost doveli su do gubitka čak 40 kilograma. Sofronijević danas živi zdravim i ispunjenim životom te služi kao inspiracija svima koji se bore s viškom kilograma.

"Važno je ne odustati i shvatiti da se svaka promjena događa korak po korak. Meni je to spasilo život," zaključio je Aca.

