Tonči dodijelio svoju platinastu kartu, harmonikaš Leon oduševio žiri!

Drugu sezonu "Superstara" audicijom pred žirijem otvorio je mladi Karlo Strancarić iz Zagreba. Dopratila ga je čitava obitelj - majka, otac, sestra i stric, a on je uskoro opravdao njihovo povjerenje i podršku. U domaću glazbu zaljubio se zahvaljujući pjesmama Olivera Dragojevića, a u 'Superstar' je ušao zahvaljujući svom stricu, koji ga je prijavio na show. Uz podršku bližnjih, Karlo je odsvirao 'Wicked Game' Chrisa Isaaka.

"Ispred sebe vidim prekrasnog momka od 19 godina, koji je toliko dobar. Kum nije pogriješio, hvala ti što si se prijavio", poručila je Karlu Severina. "Vokal ti zvuči skupo i svjetski, odličan si pjevač, to može biti još samo bolje i veće", dodala je Nika Turković. "Kada si ušao, točno sam shvatio da si dobar dečko, dobro odgojen. Drugi dojam je da sam prvi put uživo čuo ovaj falset toliko blizu originalu. Senzibilitet je fenomenalan, imaš dosta mjesta za napredak i jedva čekam čuti što još imaš pokazati", zaključio je Filip. Ponosna obitelj se rasplakala, a Karlo je dobio četiri 'DA'.

Ogulinac Nenad Marjanović sljedeći je stigao pred žiri! Pomoćni keramičar je po zanimanju, no prava strast Nenadu je glazba, posebno pisanje tekstova. "Rekao bih da sam u top pet tekstopisaca u Hrvatskoj, a među 10 na Balkanu", otkrio je Nenad. Žiriju se predstavio vlastitom pjesmom, no i sam je na kraju nastupa bio svjestan da se i nije proslavio. "Ako želiš biti reper, kruha se nećeš najesti", iskreno mu je poručio Filip.

"Vidim da ti je Hiljson uzor, ali on je i u ritmu i dobro pjeva", dodala je Severina. "Nenade, skuliraj se, kao što brzo govoriš i slažeš Rubikovu kocku, tako i brzo repaš. Otpjevaš cijelu pjesmu, a ona je došla do pola", zaključio je Tonči. Nika mu je tekstove pohvalila, no preporučila mu je da mu pjesme izvodi netko drugi, a ostatak žirija se složio.

Drugu šansu u "Superstaru" potražila je Riječanka Elizabeth Zacero. Pjevanju je jako posvećena i želi lansirati glazbenu karijeru te raditi na prvom albumu. Podršku joj je pružio zaručnik, a žiriju se odlučila predstaviti hitom 'Million Reasons' Lady Gage. Ekipa se odmah sjetila talentirane djevojke, a onda je krenula glazba.

"Bravo za upornost, vokalno je za nijansu bolje nego prošle godine. To je moj dojam", komentirao je Filip. "Sviđa mi se boja glasa, posebno u donjim lagama. No, pjevala si, pjevala i odjednom mi je bilo svejedno. Kao balon kad ga netko pukne", iskrena je bila Severina. Unatoč sitnim nedostacima, Elizabeth je dobila četiri 'DA' i, kako je rekla Nika, domaću zadaću.

Emotivna izvedba Haruna Skendera

Zubotehničar Harun Skender stigao je čak iz Münchena u "Superstar". Mladić već desetak godina svoj život gradi u Njemačkoj, odakle je otišao iz rodne Zenice. U slobodno vrijeme bavi se odbojkom i glazbom. Obožava neobične outfite i igranje modom, a uzor mu je Lady Gaga. Žiriju se predstavio klasikom 'Can't Help Falling in Love' Elvisa Presleyja, čime je rasplesao Severinu i Filipa, a potom je izveo i pjesmu 'Mojoj majci' Hanke Paldum.

"Nije mi prirodno, nigdje nema finog završetka. Pjevaš da ti je pjevanje svrha. Sve je na svom mjestu, a i ne treba mi. Stajling top", komentirao je Huljić. "Mislim da si ovome pristupio ozbiljno i ja to cijenim, ali mislim da ti je Tonči htio reći da nam možeš prenijeti više emocije, to će izgledali ljudskije nama", dodala je Nika. Severinu je oduševila nosogrlica, a Harun joj je obećao pokloniti ako dobije 'DA'. Od Filipa, Nike i Severine dobio je 'DA', dok mu je Tonči udijelio 'NE'. Harun se izborio za svoj prolazak, a onda pred žiri stigla Klara.

Dizajnerica Klara Marković Jurić iz Zagreba predstavila se pjesmom Miley Cyrus 'Angles Like You'. Imala je veliku tremu pa joj je Filip poručio da se od glazbe umrijeti ne može, a Nika je dodala da je u pjesmi bilo niz pogrešnih tonova. "Ovo bi nazvao nekontroliranim. Ovo je za karaoke", zaključio je, pak, Tonči. Klara je dobila četiri 'NE', ali i poticaj da ne odustaje.

Nina Andročec dizajnira odjeću i vizažist je, a u 'Superstar' se prijavila jer se vidi u takvom poslu. "Kreativna sam, volim modu, kameru, šminku, baš se vidim na televiziji", otkrila je o sebi Nina. Ima problem sa samopouzdanjem zbog, kaže, traumatičnog djetinjstva. "Danas sam nova osoba, puno sam jača i hrabrija. Ponosna sam na sebe", otkrila je Nina, a potom pred žirijem izvela 'Back to Black' Amy Winehouse.

"Move ti je bio odličan, ritam također, muzikalna si i ono što mi se sviđa - ova pjesma je baš teška, naslušali smo se boljih verzija, ali lijepo si lijepila taj vokal", rekla je Severina. "Meni je jako lijep tvoj glas", dodala je Nika. "U refrenu mi je nedostajalo da se pustiš. Pusti se, ako i zagineš koga briga, ima drugih šansi", zaključio je, pak, Filip. Žiri joj je dao četiri 'DA' uz preporuke da se opusti!

Ukrajinac Igor Liulchuk novi životni početak našao je u Zagrebu, a glazbenu sreću želi pronaći u 'Superstaru'. Svojedobno je bio pastor u protestantskoj crkvi te je bio u braku. Zbog osobne krize napustio je crkvu, a kasnije i Ukrajinu. Danas živi u Zagrebu i studira te se bavi slikanjem i glazbom. Zasvirao je na svom klaviru, a Nika mu je ubrzo pohvalila glas. "Moraš obratiti pozornost na dvije stvari - ritam i dinamika. Reći ću da, ali radi na ovom", poručila je Nika. "Imaš dobru pjesmu, melodičnu i emotivnu", dodao je Filip i također dao Igoru 'DA'.

Nakon njega, pred žiri je stigla Vivien Kurtović iz Novog Sada. Zvijezda showa 'Ljubav je na selu' zasvirala je violinu, njezin prijatelj Dimitrije je, pak, zasvirao klavir, a Vivien se odlučila zapjevati 'La Vie en Rose' Edith Piaf te svoju autorsku pjesmu. "Pjevanje je bilo kao sviranje violine - vrlo neujednačeno. Edith Piaf je jedna od najvećih pjevačica prošlog stoljeća. Od mene ovog puta ne", jasna je Severina bila. Filip je pohvalio pijanista pa im je on dao 'da' i ostao sam, ostatak žirija udijelio je Vivien 'ne'.

Karla oduševila žiri

Karla Skender iduća je stigla pred ekipu. "Čitav život se bavim plesom, pjevanjem i glumom. Plešem od treće godine, ples mi je jako bitan, stalno plešem po kući", otkrila je Karla. Njezin otac poznati je golman, a unatoč njegovoj želji da mu se kći bavi sportom, Karlina ljubav prema glazbi i plesu bila je jača. U svemu, kaže, ima podršku obitelji.

Izvela je hit 'Stay' od Rihanne, a žiri se oduševio. "Lijepo mico, sa šesnaest godina, jako lijepa boja, lijepo je to", pohvalila ju je Severina, a složila se i Nika: 'Ovo je dosta dobro'. "Meni je to kočilo razvoj u pjesmi, strašno ravno", dodao je Tonči. "To ti je Tonči rekao da se razviješ, ali svi komplimenti, bravo dijete", zaključio je Filip. Žiri je Karli dao 'DA', uz veliku podršku za dalje.

Zrinka Luketić iz Duge Rese po zanimanju je fizioterapeut, a za to zanimanje odlučila se nakon što je u djetinjstvu prolazila kroz velike probleme s kralježnicom. "Htjela sam biti majka, a ispalo je da nisam uspjela u tome. Nadam se da nije kasno za to, ja ću vjerovati da će se to možda jednom i za mene ostvariti", ispričala je o svom životnom putu Zrinka. Naime, niz privatnih planova joj se izjalovilo, no ne i onaj o glazbenom putu. Obitelj joj je u pjevanju glazbi velika podrška, a uskoro će njezini veliki obožavatelji postati i članovi žirija.

Nakon što je zapjevala 'Black Velvet', žiri je ostao pomalo šokiran i potpuno oduševljen. "Fino se ti to baviš amaterski", komentirao je Filip, a Tonči je nastavio: "Zašto davno nisi došla ovdje? Netko tko tako pjeva, ti si jedan od dva, tri kandidata koja su bila ovdje. To stvarno mislim. Obično mogu po govoru pretpostaviti kakav netko ima glas, ali ovo… odjednom dođe druga osoba. Predugo si stajala u ormaru. Šteta, ali uvijek je na vrijeme". Žiri je Zrinki dao četiri 'DA', a ona je prolazak proslavila uz svoju obitelj.

Vedran nije uspio impresionirati žiri

Pred žiri je potom stigao Vedran Šimunec - glazbenik koji već deset godina radi i nastupa pod umjetničkim imenom 'Little Vex'. Pohađao je glazbenu školu, naučio svirati nekoliko instrumenata i to znanje danas koristi za brojne svoje nastupe. Žiriju se predstavio mashupom Boba Marleyja i Jasmina Stavrosa, a nakon toga im otkrio da je i ulični svirač.

"Dobar si showman, ne bih ulazio u diskusiju oko pjevanja, nekad to nije potrebno, nekad to treba gledati kao paket", komentirao je Tonči. "Ti si atrakcija", dodao je Filip. "Bojim se što bi bilo kad bismo ti maknuli gitaru, ne znam koliki bi ti opseg bio", zaključila je Nika. Upravo su ona i Filip dali Vedranu 'da', dok su mu Severina i Tonči udijelili 'ne', uz poziv da dođe iduće godine.

Za kraj, stigao je harmonikaš Leon Grd! "Imam 19 godina, dolazi iz malog mjesta pokraj Ivanca. Sviram po feštama i volim uveseljavati ljude", otkrio je Leon o sebi. "Volim stare pjesme. U svijet glazbe me uveo djed, radio je kao konobar, bio je dosta među ljudima i pjevačima i dosta mi je pričao o tome. Time sam dospio u svijet glazbe", dodao je Leon. Curi i djedu posvetio je nastup. Spremio je za nastup 'Žute dunje', ali i autorsku pjesmu.

Filip je udijelio Leonu i prigodni džeparac, a onda je Leon zasvirao 'Vatru u kaminu', svoju autorsku pjesmu. I Severina je nagradila Leonov trud, no onda je Tonči donio odluku koja je za Leona promijenila slijed natjecanja! Prvu platinastu kartu udijelio je upravo Huljić, poručivši Filipu: 'Sad ćeš ti vidjet' što je kićenje'! "Sjajan si, imaš staru dušu, lijepo mi je vidjeti da netko tako mlad to njeguje. Samo ti nama dođi", komentirala je i Nika. "Čestitam ti na svemu, baš si nas razveselio", dodala je Severina. "Ti si cijeli paket, uživamo, svaka čast", zaključio je Filip.

Druga sezona "Superstara" od žirija traži više, od kandidata jače, a gledateljima donosi najveću televizijsku zabavu ove jeseni! "Superstar" subotom od 20.15 sati na RTL-u, ali i platformi Voyo!

