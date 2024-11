Indirin bivši postavio ultimatum: Rekao joj što mora napraviti da bi mu se vratila

Indira Forza, bivša pjevačica grupe Colonia, nakon razlaza s bendom posvetila se solo karijeri i radu na novim pjesmama. U razgovoru za Happy FM podijelila je detalje o svojoj karijeri, ali i o odnosu s bivšim suprugom Miroslavom Levakom, s kojim, unatoč razvodu, i dalje dijeli poseban odnos.

"Kada sam se osamostalila, puno toga lijepoga se poklopilo. To je bila najbolja odluka u mom životu. Sada funkcioniram samostalno fantastično, imam sjajan tim ljudi oko sebe koji me vole i paze. Tu je Miro, koji je moja stijena, moj čuvar. Osim toga, dečki iz benda čuvaju svoju mamu Iru, pa je to baš lijepa priča", kazala je Indira.

Na pitanje voditelja Alena Bičevića je li pjesmu "Dođi" posvetila upravo Miri, pjevačica nije krila emocije.

"Da, za Miru sam napisala pjesmu. On mi ispunjava želje i dalje, vjerujte mi. Osim što je moj najbolji prijatelj, on je osoba koja bi, sigurna sam, dala život za mene", priznala je te dodala: "Funkcioniramo fantastično i poslovno. Iako voli reći da znam biti bezobrazna. Rekao mi je: 'Ako budeš manje bezobrazna, vratit ću te u svoj život.' Vidjet ćemo što će biti".

Suradnja s Halidom Bešlićem

Prisjetila se i anegdote s Halidom Bešlićem, legendarnim pjevačem s kojim je željela surađivati.

"Za pjesmu 'Iskra', koju sam napisala, a Branimir Mihaljević uglazbio, nazvala sam Halida i predložila suradnju. Na to mi je rekao: 'Indira, neću ti nikad zaboraviti što nisi otpjevala sa mnom Gukni golube".

Pjevačica je objasnila kako je pjesma "Gukni golube" već postala himna Slavonija benda, ali Halid se na kraju ipak predomislio i zavolio novu pjesmu.

"Malo ju je secirao, slušao, nije mu odmah 'sjela', ali na kraju ju je zavolio," otkrila je.

