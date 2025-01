Emilija Kokić i suprug zamijenili Zagreb morskom obalom: Pjevačica je ostvarila san

Prije dvije godine, Emilija Kokić, poznata hrvatska pjevačica, odlučila je napraviti značajan korak u svom životu. Napustila je Zagreb i preselila se u svoj rodni Zadar, gdje je započela novu poslovnu i osobnu avanturu. Sa suprugom Miljenkom Kokotom, Emilija sada uživa u mirnijem tempu života na obali.

Nedavno je ostvarila svoj dugočekivani san – otvorila je školu pjevanja u Zadru.

"Doslovno prije dva mjeseca otvorila sam školu pjevanja u Zadru. Jako me razveselila činjenica da ću otvoriti školu i da će to biti baš Zadar, moj rodni grad", otkrila je za Večernji list. Priznala je da su joj polaznici iz Zagreba predlagali neobične ideje kako bi nastavili pohađati njezine satove, poput unajmljivanja kombija za vikend izlete u Zadar.

"Sva sreća da sam ih uspjela odvratiti od toga jer to nije bila baš jako mudra ideja," dodala je uz osmijeh.

Foto: PIXSELL/Sime Zelic Emilija Kokić i Miljenko Kokot

Osim profesionalnog iskoraka, preseljenje u Zadar donijelo je Emiliji i njezinom suprugu niz promjena u svakodnevnom životu. Život u mirnijem okruženju bio je izazov, ali i prilika za novu perspektivu.

"Suprug i ja smo se skoro sedam-osam mjeseci bavili renoviranjem kuće. Imali smo majstore, pa možete zamisliti kako je to veselo biti u tome", kazala je Emilija.

Ipak, razlika u ritmu života između Zagreba i Zadra ubrzo je postala jasna.

Foto: PIXSELL/Igor Soban Emilija Kokić i Miljenko Kokot

"Kad mom suprugu, koji je rođeni Zagrepčanin, kažete da mora s jednog kraja grada otići na drugi nešto kupiti, njemu padne mrak na oči. U Zagrebu to znači minimalno četrdeset-pedeset minuta. Kad smo bili ovdje, majstor mu je rekao da mora otići na drugi kraj grada, i isto se uznemirio. No kad je shvatio da je to u Zadru deset minuta, naravno da mu je postalo smiješno", priznala je,.

"Ritam grada je drukčiji. Puno je humanije, ljepše, ugodnije, mirnije živjeti u Zadru," zaključila je Emilija.

