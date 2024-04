Poznato je da je Charles bio jedina ljubav pokojne princeze Diane. Tragično je preminula ostavivši iza sebe prinčeve Williama i Harryja koje je dobila tijekom braka s Charlesom.

Njihov je odnos bio turbulentan, uzevši u obzir da je Charles imao ljubavnicu o kojoj je Diana govorila, a osim toga je otkrila i neke detalje o njihovim spolnim odnosima.

Pokojna je princeza u razgovoru s britanskim glumcem i trenerom glasa, Peterom Settelenom, govorila kako je njihov seksualni odnos jako loš. Bilo je to nakon 12 godina braka s Charlesom kada se osvrnula na činjenicu da je intimni odnos bio jako rijedak.

"Bilo je čudno, vrlo čudno. Prestalo je prije otprilike sedam, šest..ipak sedam godina. Harryju je tada bilo osam godina", priznala je Diana.

Foto: Profimedia

Tada su krenule sumnje da ih je u vezi troje...

Naglasila je kako je Charles imao želju za intimnim odnosom samo jednom u nekoliko tjedana.

"Instinkt mi je govorio da je to čudno. Bilo je to otprilike jednom u tri tjedna, što me navelo na razmišljanje", rekla je.

Tvrdi da joj je tada kliknulo da je osim nje, u Charlesovom životu postoji netko drugi, piše The Sun.

"Onda sam shvatila. On je svoju damu viđao jednom svaka tri tjedna prije nego što smo se vjenčali", bile su njezine riječi.

Podsjetimo, ljubavni trokut koji su činili Charles, njegova ljubavnica Camilla i Diana, postao je jedan od najpoznatijih u povijesti.

Diana je u intervjuu za BBC-jevu "Panoramu" rekla da ih je u braku bilo troje. Kako je Diana ispričala, njen suprug je kupio poklon za ljubavnicu, a ona ga je pronašla.

"Možda se sjećate da ste vidjeli fotografiju mene kako jecam u crvenom kaputu kad je odlazio avionom. To nije imalo nikakve veze s njegovim odlaskom. Ono najstrašnije dogodilo se prije nego što je krenuo", započela je.

"Bila sam s njim u njegovoj radnoj sobi i razgovarala o putovanju. Zazvonio je telefon, bila je Camilla. Neposredno pred njegovo petotjedno putovanje. Pomislila sam: 'Trebam li biti pristojna i otići ili samo sjediti tu?' Odlučila sam biti pristojna pa sam ih pustila. Srce mi je puklo", priznala je.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Tijekom turneja s Charlesom, Hussein je upoznao i Dianu koja mu je navodno odmah dobacila da je iz njegovih fotografija naučila više o svom mužu nego od samog Charlesa. Tijekom godina, princeza i fotograf uspostavili su blizak poslovni odnos. Diana je često razgovarala s Husseinom na javnim događajima, tijekom putovanja avionom i na primanjima za medije.

