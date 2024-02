Princa Harryja zadirkivali su kad je bio mlad zato što je od svog oca, kralja Charlesa III., preuzeo neobičnu, ali vrlo važnu naviku.

Harry je to priznao dok se pojavljivao u BBC-jevom dokumentarcu povodom obilježavanja 70. rođendana tadašnjeg princa Charlesa, još 2018. Otkrio je da je mislio da je takvo ponašanje potpuno normalno, dok mu prijatelji nisu rekli suprotno.

"U školi su me zadirkivali jer sam skupljao smeće. Nisam išao van svjesno da ga tražim, ali kad idete bilo gdje u šetnju i vidite nešto što se ističe, pokupite to. Jednostavno sam bio programiran za to jer je moj otac to tako činio. I svi bismo to trebali raditi", rekao je Harry.

Njegov stariji brat princ William također je potvrdio u filmu: "Kad smo bili mlađi, na odmoru bi nas vodio u skupljanje smeća. Bili smo u Norfolku na školskim praznicima i išli smo skupljati smeće s njim.

"Mislili smo da je to sasvim normalno, da svi to moraju raditi. Bili smo tamo sa svojim šiljcima za smeće i trpali ga u crne plastične vrećice."

Foto: Profimedia Foto: Profimedia "Willy se namrštio. On i Kate imali su vlastite sumnje. Rekao je da će to istražiti. Dogovorili smo se da ćemo nastaviti razgovarati", napisao je Harry.

Harry i njegov otac nedavno su se ponovno susreli nakon vijesti o kraljevog dijagnozi raka. Nakon što je sletio u London, Harry je otišao ravno u Clarence House vidjeti Charlesa i fotografiran je kako stiže u očevu rezidenciju oko 3.15 popodne uz policijsku pratnju.

Samo 30 minuta kasnije, viđeni su kralj i kraljica kako mašu gomili dok su napuštali Clarence House, što je značilo da susret oca i sina nije dugo trajao.

Unatoč tome što je sastanak bio kratak, Harry je navodno "odlučan" popraviti svoj napeti odnos s ocem nakon vijesti o zdravlju. Prema izvješćima, princ Harry je odlučan iskupiti se te ima planove za "pomirenje" kako bi vratio stvari na pravi put.

"Čini se da Harry možda uči lekciju… on stvarno želi ovu pomirbu", nedavno je otkrio izvor iz palače.