Imaju sve, osim ovoga: Princ William otkrio što je strogo zabranjeno njegovoj djeci

Princ William (43) otvoreno je progovorio o roditeljskim izazovima koji dolaze s odrastanjem djece u digitalnom dobu. Tijekom nedavnog posjeta Brazilu, povodom dodjele nagrada Earthshot Prize, britanski prestolonasljednik otkrio je da njegov 12-godišnji sin, princ George, još uvijek nema mobitel – i da to u obitelji postaje sve osjetljivija tema.

„Naša djeca nemaju mobitele. Mislim da će, kada George krene u srednju školu, možda dobiti mobitel bez pristupa internetu”, izjavio je princ od Walesa u razgovoru s televizijskim voditeljem Lucianom Huckom, piše People.

Foto: Daniel Ramalho/afp/profimedia

„I da budem iskren, dolazi do točke gdje to postaje pomalo napeto pitanje. Ali mislim da on razumije zašto. Komuniciramo zašto mislimo da to nije ispravno.”

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

William je naglasio da je roditeljima danas stvarno teško zaštititi djecu od štetnih sadržaja na društvenim mrežama i internetu. „Mislim da je problem u pristupu internetu. Djeca mogu vidjeti previše stvari koje jednostavno nisu prikladne za njih. Imati mobitel samo za poruke, onaj stari cigla-mobitel – to mi se čini sasvim u redu”, dodao je kroz smijeh.

Princ William je postao obiteljski taksist

U razgovoru se osvrnuo i na obiteljski život sa suprugom Kate Middleton (43), otkrivši da je postao obiteljski taksist koji svakodnevno vozi Georgea, Charlotte (10) i Louisa (7) u školu i na sportske aktivnosti. „Catherine vjerojatno obavlja većinu toga”, priznao je uz osmijeh, ali i dodao da mu zajednički trenuci u autu predstavljaju pravo obiteljsko vrijeme.

Unatoč kraljevskom statusu, princ i princeza od Walesa nastoje svojoj djeci pružiti što normalnije djetinjstvo. Obitelj se nedavno preselila u svoj novi dom, Forest Lodge u Windsoru, gdje, kako tvrde izvori bliski palači, vode miran i stabilan obiteljski život.

Foto: / Splashnews.com/splash/profimedia

„Ta djeca izgledaju jako sretno”, rekao je izvor za People. „Mnogo toga dolazi iz stabilnosti i topline koje Kate unosi u njihov dom. William to obožava – ona nije odrasla u aristokratskom okruženju, pa zna koliko znači vrijeme provedeno zajedno.”

Princ William i Kate Middleton tako nastavljaju balansirati između tradicije i modernog roditeljstva – pokušavajući pronaći zlatnu sredinu između kraljevske discipline i realnosti digitalnog doba.

POGLEDAJTE VIDEO: Kvaliteta zraka u Zagrebu je loša: Stručnjak pojasnio što ne smijete raditi, a što ne