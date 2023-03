KRENUO OČEVIMA STOPAMA? / Princ William vara Kate? Navodno se radi o bivšoj manekenki udanoj za 22 godine starijeg markiza, pogledajte njene fotke

Kraljevska obitelj ponovno je u središtu medijske pozornosti. Ovaj put za to nisu zaslužni Harry i Meghan Markle, već William i Kate Middleton. Marca je došla do informacije da je prijestolonasljednik William u ljubavnoj vezi s manekenkom Sarah Rose Hanbury (38), s kojom je navodno proveo Valentinovo. Rose je bliska kraljevskoj obitelji, jer je supruga Davida Rocksavagea, 62- godišnjeg markiza od Cholmodeleya. Naravno, to ne bi bilo ništa novo u britanskoj kraljevskoj obitelji, jer je i kralj Charles III. također "šarao" s Camillom dok je bio u braku s princezom Dianom. U galeriji pogledajte kako izgleda Williamova navodna ljubavnica Sarah...