Princ Harry vraća se kraljevskim dužnostima? Evo što kažu izvori

Vojvoda od Sussexa princ Harry (39) nije u najboljim odnosima s članovima kraljevske obitelji otkako je odustao od obavljanja kraljevskih dužnosti 2020. kada je s vojvotkinjom od Sussexa Meghan Markle (43) preselio u SAD.

Izvori bliski Harryju tvrde da je on zadovoljan odlukom o napuštanju kraljevskih obaveza, ali su za The Mirror izjavili da Harryju ne bi smetalo da mu se koji put pruži prilika da bude aktualan u obavljanju kraljevskih dužnosti. Ipak, samo u slučaju da ga njegov otac, kralj Charles to zamoli. Što se tiče Harryjeva brata, princa Williama, Mirror je ranije izvještavao da nema šanse da će ga William u tom slučaju dočekati raširenih ruku, a sve zbog Harryjevih memoara ''Spare' u kojima je iznio pikantne detalje o životu kraljevske obitelji

Poruke o Harryjevu povratku?

Razmišlja li Harry stvarno o povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo? Sumnja o Harryjevom povratku dolazi nakon što je Daily Mail prije nekoliko dana otkrio da vojvoda više ne ulaže toliko truda u vlastitu promociju te je pribjegao slanju poruka poznanicima iz svog starog života o tome kako organizirati povratak iz egzila u SAD-u.

Foto: Profimedia Princ Harry i William

Međutim, izvori su sada naglasili da Harry i Meghan koji su posljednje četiri godine proveli u Kaliforniji sa svoje dvoje djece, ne traže stalni povratak. Vrijeme će pokazati što je Harryju na umu i kako će se njegov brat s time nositi.

Podsjetimo, Harry i William nisu u najboljim odnosima otkako je Harry objavio memoare ''Spare'' u kojoj se namjerio na neke članove kraljevske obitelji. Optužio je Williama da ga je napao zbog Meghan i tvrdio da su se on i kralj Charles sukobili s njim nakon sprovoda princa Philipa. Kako kaže, smao su tražili svađu.

