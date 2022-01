Harry, vojvoda od Sussexa, i njegova supruga Meghan izgubili su policijsku zaštitu u Ujedinjenom Kraljevstvu nakon što su 2020. odlučili istupiti iz kraljevske obitelji. Par sada živi u Kaliforniji sa svojom djecom Archiejem i Lilibet.

Princ želi odvesti djecu u posjet Velikoj Britaniji, no on i njegova obitelj "ne mogu se vratiti kući" jer je to za njih preopasno, smatra Harryjev pravni zastupnik, a kao jedan od razloga navodi "ekstremističke i neonacističke" prijetnje, kojima je obitelj ranije bila izložena.

U ljeto 2021. "njegova je sigurnost bila ugrožena zbog izostanka policijske zaštite nakon što je napustio dobrotvornu priredbu", rekao je pravni izastupnik te dodao da su 30. lipnja, nakon susreta s hendikepiranom djecom paparazzi londonskim ulicama jurili za automobilom u kojemu se nalazio.

Princ tvrdi kako članovi njegovog osiguranja u SAD-u nemaju pristup informacijama o osiguranju u Velikoj Britaniji, što je nužno da bi on i njegova obitelj ostali sigurni.

Ova pravna akcija, koja je pokrenuta još u rujnu, a svrha joj je utjecati na preispitivanje odluke britanskoga ministarstva unutarnjih poslova, mogla bi osramotiti kraljevsku obitelj, već suočenu s mogućim suđenjem princu Andrewu u SAD-u zbog optužbi za seksualne napade.

Da bi zaštitila monarhiju, kraljica Elizabeta II. ovaj je tjedan Andrewu oduzela sve službene i vojne titule, a šire se glasine da princ sada sam plaća osiguranje.

Predstavnik princa Harryja je za novinsku agenciju PA rekao da će "Ujedinjeno Kraljevstvo uvijek biti dom princa Harryja, kao i zemlja u kojoj se on, njegova supruga i djeca žele osjećati sigurno".

Sedmomjesečna Lilibet (nadimak koji je kraljica Elizabeta dobila kao dijete) još nije upoznala svoju prabaku Elizabetu II. niti djeda, princa Charlesa.

Princ Harry je zadnji put bio u posjetu Velikoj Britaniji prošlo ljeto kada je, zajedno s bratom Williamom 1. srpnja otkrio kip njihove majke Diane, koja je umrla u automobilskoj nesreći u Parizu 1997., nakon što su je proganjali paparazzi.

"Princ Harry rođenjem je naslijedio i doživotni sigurnosni rizik. Šesti je u nasljednom redu za prijestolje, služio je dvije borbene misije u Afganistanu, a posljednjih godina njegova je obitelj bila izložena ekstremističkim i neonacističkim prijetnjama", rekao je njegov pravni zastupnik.

Glasnogovornik britanske vlade je kazao da je sustav koji se odnosi na zaštitu javnih osoba "rigorozan i proporcionalan" te je odbio iznijeti pojedinosti o dogovorima ili pokrenutim pravnim postupcima.