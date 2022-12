Princ Harry rekao je gledateljima da je u redu da nam nedostaju roditelji tijekom blagdana, u videu koji je podijelio s humanitarnom organizacijom Scotty’s Little Soldiers na njihovoj godišnjoj božićnoj zabavi.

Ove godine je odlučio biti superjunak kada je poslao video poruku dobrotvornoj organizaciji Scotty's Little Soldiers.

Spider-Man Harry

Vojvoda od Sussexa (38) obukao se u Spider-Mana za isječak koji je podijelio s dobrotvornom organizacijom, a koja pomaže djeci i mladima koji su izgubili roditelje u britanskim oružanim snagama. Godišnja božićna zabava organizacije je imala temu Heroji i Zlikovci.

"Božić je vrijeme kada nam naši najmiliji jako, jako nedostaju i to je u redu, ali moguće je u isto vrijeme osjećati krivnju što se zabavljamo bez roditelja. Ovdje sam da te uvjerim da naši roditelji uvijek žele da se zabavljamo, u redu? Zato nemoj osjećati krivnju. Dopušteno ti je da se provedeš najbolje ikad, posebno u zajednici Scotty's Little Soldiers. Zato izađi van tamo, lijepo se provedite i sretan Božić."

Na zabavi je djeci rečeno da zlikovci pokušavaju pokvariti Božić, a kao dio teme dobili su zadatak pobijediti ih. "Upotrijebite svoj timski rad, svoj mozak i svoju snagu i učinit ćete upravo to. Pronađi ih i ne dopusti da unište Božić", rekao je Harry u videu.

Veza s dobrotvornom udrugom

2019. godine je Harry poslao drugi video za događaj, u kojem se obukao u Djeda Božićnjaka.

Dobrotvornu udrugu je 2010. godine osnovala Nikki Scott, čiji je suprug, Lee Scott umro u Afganistanu godinu prije. Harry ju je prvi put upoznao na zabavi u palači 2017. godine, prije nego što su on i supruga Meghan Markle odabrali Scotty's kao dobrotvornu udrugu za dobrotvornu akciju koja će imati koristi od njihovog vjenčanja godinu dana kasnije. Dobrotvorna organizacija nudi podršku djeci kroz obrazovanje, grupne događaje i darove, a također nudi smjernice roditeljima i drugima koji brinu o njima.

"Kul je što netko tko je prošao kroz isto iskustvo kao mi razmišlja o nama. On nije samo netko tko pokušava biti suosjećajan, on zapravo zna kako je to odrastati bez roditelja. Moji prijatelji misle da je stvarno super što dobivam pisma i poruke od princa Harryja", rekla je 12-godišnja članica Scottyja Emily Reynolds, koja je izgubila oca, narednika Antonyja Reynoldsa 2018.

Ben O'Donnell, 14-godišnji dječak koji je imao devet tjedana kada je njegov otac, časnik 2. klase Gary O'Donnell, umro, dodao je: "Nije prvi put da nam je princ Harry pokazao da misli na nas i lijepo je čuti ga ponovno ovog Božića. Uložio je puno truda što pokazuje da mu je iskreno stalo. Sjajno je što je nosio Spider-Manovu odjeću. Možda će on biti sljedeći Spider-Man!"

Scott je Harryjevu kontinuiranu podršku nazvala nevjerojatnom u priopćenju, ističući da razumije da postoje određena razdoblja u godini koja mogu biti posebno izazovna za djecu. Harry je imao 12 godina kada je njegova majka, princeza Diana, umrla 1997. godine. "Božić je jedno od tog razdoblja. Imamo zabavu kako bismo podsjetili naše članove da nisu sami, ali i kako bismo omogućili članovima da upoznaju druge i sklope prijateljstva. Osim toga, pruža priliku roditeljima i skrbnicima da dobiju pristup resursima i informacijama za pomoć da uzdržavaju svoju djecu" , rekla je Scott.

Počast Diani

Ove godine je vojvoda od Sussexa na Dianin 61. rođendan odao počast svojoj pokojnoj majci iznenađujući dobitnike Dianine nagrade na svečanosti tijekom ljeta.

“Nema dana u posljednja dva i pol desetljeća da nisam razmišljao o tragu koji je ostavila ne samo na mene i mog brata, već na sve naše živote. Vidim njezino nasljeđe u svima vama, vidim njezinu ostavštinu u zajednici dodjele nagrade Diana koja obuhvaća više generacija, vidim njezinu ostavštinu svaki put kad se susrećem s obiteljima, mladim ljudima i djecom iz svih krajeva svijeta i vidim ostavštinu svoje mame kada pogledam svoju svoju djecu svaki dan", rekao je princ Harry, piše People.