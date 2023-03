Britanski princ Harry stigao je u ponedjeljak na Visoki sud u Londonu na ročište protiv izdavača novina Daily Mail zbog navodnog prisluškivanja telefona i drugih povreda privatnosti.

Harry, mlađi sin kralja Charlesa III., podnio je tužbu protiv Associated Newspapersa zajedno s drugim poznatim osobama uključujući pjevača Eltona Johna, njegovog supruga i redatelja Davida Furnisha te glumica Elizabeth Hurley i Sadie Frost.

Prvi dan pripremnog ročišta održava se u ponedjeljak, a ne očekuje se da će itko od tužitelja govoriti.

Sedam tužitelja pokrenulo je postupak prošle godine, ali pravna ograničenja koja je tražila novinska grupacija znače da konkretni detalji njihovih navoda dosad nisu objavljeni.

Optužbe za prisluškivanje

Prema izjavi koju su u listopadu objavili odvjetnici Frost i Harryja, slučaj protiv Associated Newspapersa uključuje optužbe za prisluškivanje telefonskih poziva, automobila i domova te plaćanje policiji za osjetljive informacije.

Associated Newspapers, izdavač Daily Maila, The Mail on Sunday i Mail Onlinea, rekao je da "u potpunosti i nedvosmisleno" poriče optužbe.

Traže da se slučaj odbaci.

Medijski progoni bili su jedan od razloga zbog kojih su se Harry i njegova supruga Meghan Markle, vojvoda i vojvotkinja od Sussexa, povukli s kraljevskih dužnosti i preselili u Kaliforniju kako bi stvorili nove živote i karijere.

Žestoko su napali novinare u svojoj nedavnoj šestodijelnoj Netflixovoj dokumentarnoj seriji i u Harryjevim memoarima "Spare".