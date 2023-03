Princ Harry priznao je da se drogirao, a to bi moglo ugroziti njegovu američku vizu, piše The Sun.

Naime, vojvoda od Sussexa detaljno je opisao kako se drogirao u prošlosti u svojim memoarima "Spare" te u nekoliko intervjua. Priznao je da je kao tinejdžer redovito pušio kanabis i zloupotrebljavao alkohol.

Harry je u jednom intervjuu priznao i da je pio napitak od psihoaktivne skuhane mješavine biljaka iz amazonske prašume kako bi se nosio s traumom smrti svoje majke princeze Diane. Pravni stručnjaci tvrde da bi zbog tih priznanja mogao upasti u probleme s vizom.

Bivši savezni tužitelj Neama Rahmani rekao je za Page Six: "Priznanje korištenja droga obično je osnova za ne prihvaćanje. To znači da je princu Harryju viza trebala biti odbijena ili poništena jer je priznao da je koristio kokain, halucinogene gljive i druge droge".

Međutim, imigracijski stručnjak, odvjetnik James Leonard, ne slaže se s tim. On je rekao da je savršeno jasno da Harry ne uzima drogu redovito.

Halucinirao je u kupaonici

U svojoj knjizi Harry je napisao: "Naravno da sam u to vrijeme uzimao kokain. U nečijoj kući na selu tijekom lovačkog vikenda, ponuđena mi je 'crta' i od tada sam ih pošmrkao još par puta. Nije bilo zabavno i nije me posebno usrećilo. Ali zbog toga sam se osjećao drugačije, a to je bio glavni cilj. Osjetiti. Drugačiji. Bio sam duboko nesretan 17-godišnjak spreman isprobati gotovo sve što bi promijenilo status quo".

On je dalje otkrio svoja iskustva s halucinogenim gljivama. Harry je opisao kako su njegovi prijatelji otišli do hladnjaka da si uzmu piće. "Dok su vrata bila otvorena, ugledali smo ogromnu kutiju čokolade s 'čarobnim gljivama'. Netko iza mene je rekao da su za sve. 'Poslužite se, dečki', kazao je. Moj prijatelj i ja zgrabili smo nekoliko, pojeli ih i zalili tekilom", napisao je Harry.

No, ubrzo se sve pretvorilo u noćnu moru jer je Harry počeo halucinirati u kupaonici.

"Pokraj WC-a nalazila se okrugla srebrna kanta, ona s papučicom za otvaranje poklopca. Zurio sam u kantu. Uzvratila je pogled. Onda je postala… glava. Stao sam na papučicu i glava je otvorila usta. Veliki otvoreni smiješak. Nasmijao sam se, okrenuo, pomokrio. Sada je wc školjka postala glava s prodornim srebrnim očima", istaknuo je Harry.