Bilo je to njihovo prvo pojavljivanje u javnosti u posljednjih mjesec dana i nakon što su objavili da Meghan neće doći na krunidbu Harryjeva oca, kralja Charlesa u Veliku Britaniju, na koju će on sam ići. Tisuće su im počele pljeskati i klicati, potičući ih na poljubac i Harry se tada nagnuo s namjerom da poljubi suprugu, ali ona se nasmijala i zgrabila ga za ruku umjesto da udovolji gomili, nakon čega se on naglo uozbiljio. U galeriji pogledajte kako je izgledao taj pomalo neugodna trenutak na tribinama...