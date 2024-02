Turneja 'Od Istoka do zapada' legendarne pjevačice Aleksandre Prijović iznenadila je obožavatelje folk glazbe, ali i one koji to nisu.

Svojim brojnim koncertima postigla je uspjeh svjetskih razmjera, i stvarno možemo reći kako su za nju čuli svi - od Istoka do Zapada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

U samo osam mjeseci mlada pjevačica zakazala je ukupno 27 koncerata u najvećim regionalnim arenama, u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini.

Do sada je održala ukupno 16 koncerata, a do kraja turneje predviđene do travnja, održat će ih još 11. U tih 11 ubrojena su i 5 koncerata koje će održati sljedećeg tjedna u Osijeku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iako prvotno nije bilo u planu zadržati se čak pet dana u Osijeku, nakon objava ulaznica potražnja za kartama je samo rasla, pa se tako i broj koncerata izjednačio s onima iz Zagreba od kraja prošle godine.

Prijović je tri puta napunila sarajevsku Zetru i Čair u Nišu, a dva dana za redom je pjevala i u Tuzli u Mejdan dvorani. Na rasporedu za travanj već ima zakazana, zasad dva, termina u Novom Sadu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Foto: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Aleksandra Prijović

Megapopularnu turneju započela je krajem rujna u Beogradu gdje je Štark Arenu pjevala tri dana zaredom. To je bilo samo zagrijavanje za sve ono što ju je očekivalo u Zagrebu u prosincu, a mnogi su se tada složili da bi koncerte trebala održati na Maksimirskom stadionu.

"Hvala za svaku kupljenu kartu, hvala za svakog tko je odvojio vrijeme i otišao na moj koncert", rekla je na jednom od svojih zagrebačkih koncerata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Na svojim nastupima pjevačica je ugostila neke od najvećih balkanskih zvijezdi, a do sada su joj se na pozornici pridružile Lepa Brena, Saša Matić, Aco Pejović, Jelena Rozga koja je Aleksandrina dugogodišnja prijateljica.

POGLEDAJTE VIDEO: Hvala ti, Aleksandra! Prijovićka napunila sve živo i neživo, od rezervoara do paprika: 'Čudo neviđeno'