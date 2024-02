Nakon dva mjeseca pauze od njezine Eros turneje, Taylor Swift je u srijedu nastupila u Tokiju na kojem joj se dogodio manji incident.

Pogrešno je izračunala udaljenost do njezina stolca te je zamalo završila na podu, ali pjevačica je uspjela izvući maksimum iz svoje nesretne situacije te se oslonila na svoju ruku i ostala u čučnju umjesto da je pala na pod.

U viralnom videu koji kruži društvenom mrežom X je vidljivo da je Taylor na trenutak ostala šokirana što je zamalo završila sa stražnjicom na tlu, ali se brzo pribrala i svoju pjesmu otpjevala bez greške.

"Radila je čučnjeve dok bih ja pao ravno na guzicu", napisao je jedan od fanova u komentarima ispod snimke.

Da stvar bude gora, ovo nije bila njezina jedina nezgoda, već je osim potencijalnog pada na guzicu pjevačica zaboravila i tekst pjesme 'Dear Reader'.

Pjevačica je pjevala "These restless tears of a cursed man", a tekst pjesme glasi: 'These desperate prayers of a cursed man".

Mnogima se ovo nije činilo kao veliko iznenađenje jer Taylor voli svojim obožavateljima davati tragove za buduće objave pjesama, a fanovi su sada u iščekivanju i traže naznake je li ovo možda dio njezinog novog albuma koji izlazi u travnu, a koji se zove "The Tortured Poets Department".

Podsjetimo da su ulaznice za koncerte u Milanu i Beču razgrabljene u samo nekoliko sati, a kupili su ih i hrvatski obožavatelji. Na cijeloj će turneji Taylor odraditi gotovo stotinu koncerata, a svjetska turneja Taylor Swift postat će najunosnija u povijesti s prihodom većim od milijarde dolara.

