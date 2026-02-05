FREEMAIL
'POSLO MI JE JARAN OVO' /

Prevaranti ciljaju Edu Maajku, reper upozorio fanove: 'Ne nasjedajte!'

Prevaranti ciljaju Edu Maajku, reper upozorio fanove: 'Ne nasjedajte!'
Foto: Matija Habljak/pixsell

Svi službeni profili Ede Maajke imaju plavu kvačicu

5.2.2026.
22:46
Hot.hr
Matija Habljak/pixsell
Popularni reper Edo Maajka (47) suočio se s problemom lažnih profila na društvenim mrežama. Na svom Instagram profilu objavio je snimku zaslona poruke koju je primio jedan od njegovih prijatelja od lažnog profila s njegovim imenom. Prevarant je u poruci pitao primatelja: “Kako si, jesi li ti jedan od mojih posebnih istinskih obožavatelja glazbe?”

Jasna poruka obožavateljima

U opisu objave, Edo Maajka je pojasnio situaciju i uputio apel svojim pratiteljima. “Poslo mi je jaran ovo, prije par dana mi je slično poslao još jedan itd, postoji jako puno fejk profila s kojih ljudima dolaze ovakve poruke pa ih onda traže pare i svašta nešto,” napisao je.

Reper je naglasio da su njegovi jedini službeni profili oni s plavom kvačicom, odnosno verifikacijskom oznakom, te da putem Facebooka već dugo ne komunicira s publikom osim za najave koncerata. “Uglavnom pazite se prevara i ne dajte pare osim ako vam ne dođem na vrata,” dodao je, zadržavajući svoj prepoznatljivi humor.

Digitalni izazovi slavnih

Problem lažnih profila i internetskih prijevara sve je rašireniji, a javne osobe poput Ede Maajke često su na meti jer prevaranti pokušavaju iskoristiti povjerenje koje imaju kod svoje publike. Reperov apel važan je podsjetnik da svi budu oprezni pri komunikaciji na društvenim mrežama i da uvijek provjere autentičnost profila, posebno ako se traže osobni podaci ili novac.

Unatoč ovim digitalnim izazovima, Edo Maajka ostaje fokusiran na ono što najbolje radi – glazbu i nastupe uživo – gdje gradi iskren i neposredan odnos sa svojom vjernom publikom, daleko od svijeta lažnih profila i prevaranata.

