Procurila je fotografija britanskog glumca Rowana Atkinsona (68), najpoznatijeg po ulogama Mr.Beana i Johnny Englisha, koja je snimljena tijekom njegove mladosti i studentskih dana.

Kakva frizura

Facebook stranica British Comedy objavila je Atkinsonovu fotografiju iz studenskih dana, a njezini pratitelji iznenađeni su njegovom frizurom tada.

"Možda mu se svi smijete, ali on je taj koji se istinski smije, sve do banke, rekla bih", "Zaboravite Mr Beana, on ovdje više liči na Mrs Bean!", "To je baš kao Mark Volman iz The Turtles", "Sjajna frizura", glasili su neki od komentara.

Studirao na Oxfordu

Atkinson je rođen je 1955. godine u Consettu u Engleskoj, a nakon završetka osnovne i srednje škole, studirao je na Oxfordu na smjeru elektroinženjeringa.

Imao je fenomenalno pamćenje te obožavao fiziku pa zato nije bilo iznenađujuće što je za buduće zanimanje odabrao znanstveni smjer.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia Ovaj legendarni glumac svoju je medijsku karijeru započeo na radiju. Atkinson je napravio seriju humorističnih emisija na BBC-jevu radiju, "Atkinsonovi ljudi", koja je emitirana 1979. godine. On i jedan kolega napisali su sami sve scenarije. Atkinson bi u epizodama imitirao poznate face koji bi kao njemu davali intervjue, bio je i voditelj i gost u ovoj urnebesnoj radijskoj emisiji.

Tijekom studentskih dana je bio član dramske grupe u kojoj je pisao i izvodio brojne skečeve te upoznao brojne glumce. Njegovo prvo veće postignuće bila je emisija "Atkinson People" koju je osmislio sa svojim prijateljem Curtisom, a temeljila se na intervjuima koje je Rowan uzeo od izmišljenih gostiju.

Prevario bivšu suprugu

Rowan se 1990. oženio za indo-englesku vizažisticu, Sunetru Sastry (66), koju je upoznao kasnih 80-ih, kada je ona radila kao BBC-jeva šminkerica. U braku su dobili dvoje djece, a razveli su se 2015. godine jer se Rowan zaljubio u 26 godina mlađu glumicu Louise Ford (42).

Sunetra je bila iznenađena što se Atkinson zaljubio u mlađu djevojku te je bila dosta zbunjena i uznemirena. Njihova brakorazvodna parnica 2015. godine na sudu trajala je točno 65 sekundi.

Foto: Profimedia Foto: Profimedia

Nakon razvoda, Sunetra je ostala živjeti u njihovoj vili vrijednoj više od 25 milijuna eura, a Rowan se preselio u njihovu vikendicu vrijednu 5 milijuna eura. Kći Lily mu je jako zamjerila što je napustio njezinu majke zbog druge žene pa je njemu u inat uzela mamino prezime.

Podsjetimo, Atkinson je jedan je od najbogatijih glumaca u Velikoj Britaniji.

