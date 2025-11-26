Preplavile je emocije: Nikolina Pišek o gubitku supruga i neostvarenim snovima

Voditeljica Nikolina Pišek (52), poznata po dugogodišnjoj televizijskoj karijeri, gostovala je u podcastu "Bez pardona s Idom" kojeg vodi Ida Prester (46), pjevačica i voditeljica. Uz njih je bila i Sandra Bagarić (51), operna pjevačica i glazbena pedagoginja.

Razgovor je započeo u vedrom tonu, no atmosfera se brzo promijenila kada je Sandra progovorila o svom skladnom braku i obiteljskoj harmoniji. To je kod Nikoline izazvalo snažnu emociju te je priznala da je i sama maštala o takvom životu.

Nikolin životni preokret

Nikolina je otvoreno govorila o razdoblju koje ju je obilježilo. Priznala je da je željela dug brak, miran obiteljski život i partnera s kojim bi dijelila ljubav prema umjetnosti. No sudbina je krenula drugim putem.

Nakon iznenadne smrti supruga Vidoja Ristovića, voditeljica se prije gotovo četiri godine našla u teškoj životnoj situaciji, uz javne pritiske i borbu za nasljedstvo. Emocije u studiju bile su toliko intenzivne da su Sandri zasuzile oči, a i sama Ida nije mogla zadržati suze. Sandra je ustala i zagrlila Nikolinu, pruživši joj podršku.

Život nakon gubitka

Pokušavajući vratiti lakoću razgovora, Nikolina je kazala kako se osjeća poput filmske junakinje Bridget Jones – same na "vjetrometini dejtanja". Iako je sanjala tradicionalnu obitelj, život ju je odveo u Zagreb, gdje je započela novu profesionalnu fazu kao voditeljica na RTL-u. Unatoč turbulencijama, ne prestaje oduševljavati svojom toplinom i angažmanom.

Priča koja je dirnula pratitelje

Osim toga, Nikolina je nedavno impresionirala javnost objavama o akciji spašavanja kujice Milene, za kojom se tragalo deset dana. Nakon dojave da je viđena u dvorištu jedne kuće, skupina volontera odmah se mobilizirala. Voditeljica je detaljno opisivala svaki korak potrage, ističući brigu i neizvjesnost. Milena je pronađena iscrpljena, ranjena i dehidrirana ispod dostavnog vozila. Zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji s Veterinarskim fakultetom, uspješno je spašena i dobila potrebnu skrb. Nikolina je pohvalila sve uključene i istaknula koliko ju raduju sretni završeci.

