Preminuo Zdravko Šotra, redatelj koji je stvorio mnogima omiljene filmove i serije

Zdravko Šotra, jedan od najznačajnijih redatelja s prostora bivše Jugoslavije, preminuo je u 93. godini, prenosi Blic. Ostavio je iza sebe impresivan opus od preko 120 filmova i televizijskih serija koje su obilježile nekoliko desetljeća i duboko utjecale na domaću i regionalnu kulturu. Njegov rad bio je prepoznatljiv po snažnim pričama koje su spajale povijesne epohe s ljudskom emocijom i duhom.

Inovator televizijske i filmske produkcije

Šotra je već sedamdesetih godina postavio trend koji je i danas prisutan – uspješne filmove proširivao je televizijskim serijama, čime je likovima i pričama davao dodatni život. Nakon velikog uspjeha filma Više od igre (1976), već sljedeće godine snimio je istoimenu seriju koja je stekla kultni status. Sličan model primijenio je i s filmom Šesta brzina (1981), koji je prerastao u popularnu seriju Priče iz radionice (1982).

Filmska ostavština u turbulentnim vremenima

Šotrini filmovi nisu se bojali niti kompleksnih društvenih tema. Djela poput Braća po materi (1988) i povijesnog spektakla Boj na Kosovu (1989) odražavaju duboke povijesne i društvene tenzije regije. Ovi filmovi ostaju snažna svjedočanstva o posljedicama sukoba i nacionalnim mitovima.

Zlatna era i kultni hitovi

Kasnijih godina prošlog i ranijih godina novog tisućljeća, Šotra je ostvario niz velikih uspjeha. Komedija Lajanje na zvezde (1998) postala je generacijski klasik, a film Zona Zamfirova (2002) s preko milijun gledatelja najgledaniji je srpski film svih vremena. Njegove ekranizacije književnih djela, poput Ivkove slave (2005), dodatno su potvrdile njegovu vještinu pripovijedanja i osjećaj za tradiciju.

Neumorni majstor i na kraju karijere

Čak i u kasnijim godinama Šotra je nastavio stvarati. Njegove televizijske serije temeljene na romanima Mir-Jam, poput Ranjeni orao i Greh njene majke, oduševile su publiku i osigurale mu status neiscrpnog umjetnika. Godine 2019. dobio je prestižnu nagradu Zlatna antena, a godinu prije smrti objavio je knjigu Mojih 500 glumaca, posvetu kolegama s kojima je radio.

