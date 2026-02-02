FREEMAIL
TUŽNA VIJEST /

Preminuo zadarski kapetan Šime Gržan: Ostavio je bogato umjetničko naslijeđe

Preminuo zadarski kapetan Šime Gržan: Ostavio je bogato umjetničko naslijeđe
Foto: Dino Stanin/pixsell

Gržan je bio poznat i po koautorstvu antologijske pjesme Jugo

2.2.2026.
19:49
Hot.hr
Dino Stanin/pixsell
Preminuo je Šime Gržan, umirovljeni zadarski kapetan duge plovidbe, slikar i koautor pjesme Jugo, u 96. godini života. Vijest o njegovoj smrti objavio je bivši urednik Zadarskog lista Nediljko Jusup na društvenim mrežama.

Život posvećen moru i umjetnosti

Iako su mu roditelji željeli drugačiju karijeru – majka svećeničku, otac za preciznog mehaničara – Gržan je pronašao svoj put na brodskim palubama. Nakon završene srednje i više Pomorske škole proveo je više od 47 godina ploveći svjetskim morima, gdje je stekao ogromno životno iskustvo.

Umjetnički duh

Šime Gržan je svoj umjetnički talent usmjerio na slikanje i bilježenje doživljaja s putovanja. Imao je više samostalnih izložbi, a poznat je i kao vrstan glumac i pjesnik. Njegovo koautorstvo pjesme Jugo 2001. godine donijelo mu je glazbenu nagradu, a od prvog broja Zadarskog lista objavljivao je svoje putopise i zanimljive događaje.

Gržanova memoarska knjiga, koja nikada nije ugledala svjetlo dana, trebala je svjedočiti njegovim susretima s ljudima i pričama iz burnog života. Nediljko Jusup zaključuje da iza kapetana Gržana ostaje mnogo više od sjećanja – njegova strast, umjetnost i doprinos kulturi ostat će trajno zapisani.

POGLEDAJTE VIDEO:Pogledajte kako je Dagur Sigurdsson na Trgu dobio gromoglasno skandiranje

šime GrzanPreminuo
komentara
TUŽNA VIJEST /
Preminuo zadarski kapetan Šime Gržan: Ostavio je bogato umjetničko naslijeđe