Televizijska zvijezda i komičar Paul O'Grady preminuo je u 67. godini, priopćio je njegov suprug Andre Portasio, a prenosi Sky News.

Njih dvojica vjenčali su se 2017. godine. Portasio je otkrio da je njegov ljubljeni Paul preminuo "neočekivano, ali mirno" u utorak navečer.

"S velikom tugom obavještavam vas da je Paul jučer navečer neočekivano, ali mirno preminuo. Molimo vas, u ovom teškom trenutku, da dok slavite njegov život, također poštujete našu privatnost dok se suočavamo s ovim gubitkom.

Jako će nedostajati svojim voljenima, prijateljima, obitelji, kućnim ljubimcima i svima onima koji su uživali u njegovom humoru, duhovitosti i suosjećanju. Zahvalan sam mu za svu ljubav koju mi je pokazao tijekom godina", priopćio je Paulov suprug.

Bio je u 'braku iz interesa'

O'Grady je iza sebe ostavio i kćer Sharon, koju je dobio s bliskom prijateljicom Diane Jansen 1974. godine, kao i dvoje unučadi.

On je, također, bio u braku s portugalskom manekenkom Teresom Fernandes 1977. godine. O'Grady je njihovu zajednicu nazvao "brakom iz interesa", a navodno su se vjenčali kako bi spriječili njenu deportaciju. Razveli su se 2005. godine.

O'Grady je svojevremeno otkrio da je Fernandes, lezbijka iz stroge katoličke obitelji, osjećala pritisak da se uda te da joj je želio pomoći.

Paul se proslavio kao drag kraljica Lily Savage, a rođen je u Merseysideu. Također, vodio je brojne emisije, uključujući "Blankety Blank" u kasnim 1990-ima.

Njegova karijera trajala je više od 30 godina, tijekom kojih je vodio "The Paul O'Grady Show", "Blind Date" i "For The Love Of Dogs".