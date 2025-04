Umro Salmoneus iz Herkulesa i Xene: Omiljeni trgovac borio se s opakom bolešću

Robert Trebor, američki glumac najpoznatiji po ulozi trgovca Salmoneusa u seriji Herkul i Kseni - princezi ratnici, preminuo je 11. ožujka u 72. godini života. Uzrok smrti bio je sepsa, a preminuo je u bolnici u Los Angelesu, potvrdila je njegova supruga Deirdre Hennings za The Hollywood Reporter. Trebor se godinama borio sa zdravstvenim problemima. Leukemija mu je dijagnosticirana 2012., a godinu kasnije prošao je transplantaciju matičnih stanica, koja je imala nuspojave, navodi se u osmrtnici objavljenoj na internetu.

Trebor je rođen u Philadelphiji, a diplomirao je na Sveučilištu Northwestern. Karijeru je započeo u New Yorku u kazalištu Ensemble Studio Theatre, gdje je glumio u predstavama Shela Silversteina, dok je prvu veću ulogu imao 1985. u TV filmu Out of the Darkness, gdje je glumio Davida Berkowitza, poznatog kao "Sin Samov", uz Martina Sheena i Héctora Elizonda. Nakon toga je glumio u filmovima 52 Pick-Up (1986.), My Demon Lover (1987.), Making Mr. Right (1987.) i Talk Radio (1988.) redatelja Olivera Stonea.

Najpoznatiji trgovac!

Najveću popularnost stekao je 1995. glumeći Salmoneusa u seriji Herkul: Legendarna putovanja, a kasnije je istu ulogu ponovio u nekoliko epizoda serije Xena. U jednom intervjuu iz 2001. rekao je da je njegov lik pokušavao biti dobar čovjek, ali ga je u tome sprječavao njegov trgovinski duh.

''Nisam ga vidio kao lopova ili prevaranta, već kao osobu koja samo pokušava preživjeti'', izjavio je tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Profimedia

Trebor je bio toliko popularan u toj ulozi da je dobio vlastitu akcijsku figuricu i sudjelovao na skupovima obožavatelja širom svijeta. Također je glumio u filmu Hercules and the Lost Kingdom (1994.) i u projektima poput Jiminy Glick in Lalawood (2004.), The Young Indiana Jones Chronicles i Tales from the Crypt. Godine 2013. imenovan je za jednog od prvih umjetnika na rezidenciji u kulturnoj organizaciji The Braid u Los Angelesu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Objavio je dvije knjige: Dear Salmoneus: The World's First Guide to Love and Money i The Haircut Who Would Be King. Posljednji filmski nastup imao je 2016. u filmu Hail, Caesar! braće Coen.

Iza sebe je ostavio suprugu Deirdre Hennings s kojom je bio u braku 43 godine, a obitelj moli sve koji žele odati počast da uplate donaciju The Braidu gdje će se u Treborovo ime osnovati stipendijski fond ili Zakladi za istraživanje leukemije.

POGLEDAJTE VIDEO: Dječak (7) umalo umro. Šalje li Ministarstvo nadzor u riječki KBC? 'Zašto nije prevezen helikopterom?'

Tekst se nastavlja ispod oglasa