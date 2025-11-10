Preminuo otac Marije Šerifović: Pjevačica podijelila emotivnu poruku i posljednji oproštaj

Pjevačica Marija Šerifović (40), poznata po pobjedi na Eurosongu 2007. godine i brojnim baladama, objavila je na Instagramu da je preminuo njezin otac, glazbenik Rajko Šerifović. Uz njegovu fotografiju napisala je dirljivu poruku kojom se oprostila.

"Moj otac. Moja omiljena baraba. Znam da Gospod voli takve i da te čeka neki rajski vrt. Čuvaj nas tamo gdje si sada. Tvoj šampion", napisala je Marija.

Godinama su imali narušen odnos

Srpski mediji prenose da je Rajko preminuo u Kragujevcu nakon kratke i teške bolesti. Rajko Šerifović bio je poznati glazbenik koji se 1982. vjenčao s pjevačicom Vericom Šerifović, s kojom je dobio Mariju.

Marija i njezin otac godinama nisu bili u dobrim odnosima. O tome je javno progovorila tek nedavno u emisiji Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović, gdje je otkrila da su se pomirili.

Posljednji susret donio mir

"Vidjeli smo se nedavno u Kragujevcu i rekao mi je: 'Ma što god da sam uradio loše, pogrešno, naopako... Barem znam da sve što ima veze s tobom sam napravio ispravno.' To je bio trenutak iskrenosti", rekla je Marija tada.

Naglasila je kako joj je bilo važno da njihov odnos dobije priliku za završetak bez tereta.

