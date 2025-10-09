Preminuo legendarni glumac poznat po ulogama policajaca i detektiva

Ron Dean, cijenjeni glumac čija je karijera trajala više od 40 godina, preminuo je u nedjelju u bolnici u rodnom Chicagu nakon duge i teške bolesti u 88. godini. Njegova partnerica Maggie Neff, s kojom je proveo gotovo četiri desetljeća, dirljivo je opisala njegove posljednje trenutke za TMZ. “Držala sam ga za ruku i rekla mu da je u redu da ode”, rekla je Neff, prisjetivši se kako se glumac hrabro oprostio od svojih sestara.

Kultni likovi

Dean je postao prepoznatljiv po ulogama čikaških policajaca, detektiva i čvrstih autoriteta, a njegovi likovi bili su nezaobilazan dio filmske slike Chicaga. Tijekom karijere glumio je u brojnim kultnim filmovima, među kojima su "Riskantan posao" (1983.) s Tomom Cruiseom (63), "Boja novca" (1986.) i "Koktel" (1988.), te u nezaboravnom "Klubu ranoranilaca" (1985.) kao strogi otac glavnog lika. Zapažene uloge ostvario je i u blockbusterima "Bjegunac" (1993.) i "Vitez tame" (2008.).

Foto: Youtube

Suradnja s redateljem Andrewom Davisom

Posebno plodna bila je suradnja s redateljem Andrewom Davisom (78), koji ga je angažirao u sedam filmova, uključujući "Zakon šutnje", "Iznad zakona" i "Lančanu reakciju". Davis je istaknuo kako je Ron Dean bio srž čikaškog talenta te je svojim glumačkim izvedbama doprinosio autentičnosti i dubini likova.

Život van kamere

Iako je na filmu često glumio stroge i cinične likove, Dean je u privatnom životu bio poznat po toplini, prizemnosti i velikom srcu. Rođen 15. kolovoza 1938., preokrenuo je težak životni početak u bogatu karijeru i duboke prijateljske veze. Partnerica Maggie Neff opisala ga je kao izvanredno ljudsko biće i srodnu dušu s kojom je dijelio gotovo 40 godina života.

Foto: Youtube

Televizijska karijera i kazalište

Osim na filmu, Dean je bio aktivan i na televiziji, pojavivši se u serijama poput "Zakon i red", "Hitna služba", "Frasier", "Zapadno krilo" i "CSI". Njegova posljednja uloga bila je 2016. godine u seriji "Chicago P.D.". Također je bio angažiran u čikaškom kazalištu te je 1996. nominiran za nagradu Joseph Jefferson za sporednu mušku ulogu.

