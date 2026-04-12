Preminuo John Nolan, glumac iz Batman filmova i stric slavne braće redatelja

Preminuo je britanski glumački veteran John Nolan, cijenjeni kazališni i filmski glumac čija je karijera trajala desetljećima, a publici je najpoznatiji po ulogama u blockbusterima o Batmanu i popularnoj seriji "Person of Interest". Umro je u 87. godini, a vijest je prvi objavio lokalni list. Nolan, ujak slavnih filmaša Christophera (55) i Jonathana Nolana (49), ostavio je neizbrisiv trag kako na kazališnim daskama, tako i na velikom ekranu.

Uloge koje su obilježile generacije

Mlađim generacijama John Nolan najviše će ostati u sjećanju kao Douglas Fredericks, član uprave Wayne Enterprisesa u filmovima njegova nećaka Christophera Nolana, "Batman: Početak" (2005.) i "Vitez tame: Povratak" (2012.). Svojom je pojavom unio dozu ozbiljnosti i autoriteta u svijet Gothama.

Ipak, jedna od njegovih najupečatljivijih uloga bila je ona Johna Greera u znanstveno-fantastičnoj seriji "Person of Interest", koju je kreirao njegov drugi nećak, Jonathan Nolan. Nolan se ekipi pridružio u drugoj sezoni kao misteriozni bivši agent MI6 koji vodi zlokobnu tvrtku Decima Technologies. Iako je u početku bio zamišljen kao lik za samo jednu epizodu, Nolanova izvedba bila je toliko dojmljiva da su producenti odlučili razviti Greera u jednog od glavnih negativaca serije, u kojoj se pojavio u ukupno 28 epizoda. Obožavatelji su ga opisivali kao "sjajnog zlikovca", čija je mirna prijetnja unosila napetost u svaku scenu.

Neraskidiva veza s nećacima

Suradnja s Christopherom i Jonathanom bila je konstanta u kasnijem dijelu njegove karijere. Pojavio se već u Christopherovom prvom dugometražnom filmu "Following" (1998.), a kasnije i u ratnom spektaklu "Dunkirk" (2017.). Njegova cameo uloga slijepog veterana koji dočekuje vojnike na povratku kući, iako kratka, ostaje jedan od najemotivnijih trenutaka filma. "Imao je samo nekoliko rečenica u Dunkirku, ali to je vjerojatno njegova najbolja cameo uloga", napisao je jedan od obožavatelja na društvenim mrežama, odajući počast glumcu.

Njegov posljednji nastup, u 85. godini, bio je u seriji "Dune: Prophecy", čime je zaokružio iznimno bogatu i dugovječnu karijeru.

Kazališne daske kao prva ljubav

Prije nego što je postao poznato lice na ekranima, John Nolan je izgradio zavidnu reputaciju u britanskom kazalištu. Školovao se na prestižnom Drama Centreu u Londonu, a odmah nakon diplome dobio je ulogu Romea u Richmond Theatreu. Proveo je dvije godine kao član cijenjene Royal Shakespeare Company, gdje je ostvario zapažene uloge, a kasnije je bio i dio inovativnog ansambla Nacionalnog kazališta pod vodstvom Trevora Nunna. Njegova "atletska scenska pojava i snažan bariton", kako su ga opisivali kritičari, činili su njegove izvedbe Marka Antonija u "Juliju Cezaru" i Claudija u "Mjeri za mjeru" posebno pamtljivima.

'Slobodan duh i najljubaznija osoba'

Oni koji su ga poznavali opisuju ga kao čovjeka koji nije težio za slavom, već za ispunjenim i kreativnim životom. Njegova supruga, glumica Kim Hartman (74), s kojom je bio u braku od 1975. godine, opisala ga je dirljivim riječima.

"Bio je slobodan duh, koji je uvijek znao što želi i djelovao je po vlastitim uvjetima; jedini istinski originalni mislilac kojeg sam poznavala. Rječit, inteligentan i s anarhičnim smislom za humor, uvijek je bio spreman sagledati obje strane argumenta", rekla je. "Bio je i najljubaznija osoba koju sam ikada upoznala - a i životinje su ga obožavale! Bio je popularan i talentiran učitelj, bilo da je objašnjavao Shakespeareov solilokvij ili kako zamahnuti palicom za golf, i bio je posvećen svojoj obitelji."

Iza sebe je ostavio suprugu Kim, njihovu djecu Mirandu (46) i Toma, koji su također krenuli glumačkim stopama, te unuke Dylana i Karu.

