Preminuo zlikovac iz James Bond filmova

Američki glumac Joe Don Baker, poznat po tome što je u filmovima o Jamesu Bondu glumio i zlikovca Brada Whitakera i CIA agenta Jacka Wadea, kao i po ulozi šerifa Buforda Pussera u filmu Walking Tall. Preminuo je 7. svibnja u dobi od 89 godina, a njegovu smrt objavili su njegovi bliski prijatelji putem osmrtnice na stranici Legacy.com, gdje uzrok smrti nije naveden.

U oproštajnoj poruci njegovi prijatelji napisali su: ''Iako više nije s nama, njegov duh ostaje uz sve koje je dotaknuo. Nedostajat će nam, ali nikada neće biti zaboravljen.''

Joe Don Baker rođen je u Teksasu. U mladosti je bio sportaš, a zatim je služio u američkoj vojsci te se nakon toga preselio u New York gdje je upisao glumačku školu Actor’s Studio. Glumačku karijeru započeo je manjim ulogama, uključujući onu u filmu Cool Hand Luke. Prvu veću ulogu ostvario je 1972. godine u filmu Junior Bonner, gdje je glumio uz Stevea McQueena.

Značajne uloge

Već godinu kasnije postaje poznat široj publici kada u filmu Walking Tall glumi pravog, stvarnog šerifa Buforda Pussera, koji je bio poznat po borbi protiv organiziranog kriminala u američkoj državi Tennessee. Te iste godine tumači i ulogu mafijaškog ubojice u filmu Charley Varrick, čime započinje niz uloga u kojima je često glumio snažne, odlučne likove, bilo na strani zakona ili protiv njega.

Posebno je zapažen njegov doprinos filmskom serijalu o Jamesu Bondu. Godine 1987. u filmu Dah smrti (The Living Daylights) glumio je zlikovca Brada Whitakera, trgovca oružjem. Kasnije se ponovno pojavio u istoj franšizi, ovoga puta kao saveznik – CIA agent Jack Wade, i to u filmovima GoldenEye (1995) i Sutra nikad ne umire (Tomorrow Never Dies, 1997) uz Piercea Brosnana.

Foto: Profimedia Joe Don Baker

Tijekom osamdesetih i devedesetih godina glumio je i u brojnim drugim poznatim filmovima, uključujući The Natural, Fletch, Criminal Law, Cape Fear, Congo, Mars Attacks!, Reality Bites i The Dukes of Hazzard. U filmu Reality Bites igrao je oca lika kojeg tumači Winona Ryder. Njegova posljednja filmska uloga bila je 2012. godine u filmu Mud, gdje je glumio oca lika kojeg je glumio Matthew McConaughey. Nakon tog filma povukao se iz svijeta glume.

