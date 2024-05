Ikona indie rocka te producent i izvođač, Steve Albini, preminuo je od srčanog udara, u 61. godini, potvrdilo je osoblje njegovog studija za snimanje, "Electrical Audio" za Pitchfork.

Osim što je bio predvodnik underground rock zvijezda uključujući Shellac i Big Black, Albini je bio legenda studija za snimanje, iako je više volio izraz "inženjer" nego "producent". Snimio je Nirvanin "In Utero", Pixiesov "Surfer Rosa", PJ Harveyev "Rid of Me" te bezbroj drugih klasičnih albuma. Ostao je otvoreni kritičar izrabljivačkih praksi glazbene industrije do svojih posljednjih godina.

Legenda od tekstopisca

Albinijeva uloga samoopisanog audio inženjera obuhvaća dio alternativnog rocka koji je praktički žanr za sebe. Nakon ranog rada na "Surfer Rosa", "Slint's Tweez" i "Breeders' Pod", postao je sinonim za analognu produkciju koja zvuči uživo i nosi opipljivu sirovu energiju.

Njegov neusporedivi životopis u kasnim 1980-ima i 90-ima uključuje utjecajne rane albume "Jesus Lizarda", "Wedding Present's Seamonsters", "Brainiac's Hissing Prigs in Static Couture", kao i ploče "Lowa", "Dirty Threea", "Boss Hoga i Jona Spencera Blues Explosion", "Superchunk" te deseci drugih.

Njegov utjecaj se proteže do sljedećih generacija rocka, punka i metala u zemlji i inozemstvu, od kojih je mnoge producirao, poput Mogwaia, Mcluskyja, Cloud Nothingsa, Mona, Tyja Segalla i Sunn O. Također je snimio neke trajne velikane kanona pjevača i tekstopisaca: Ys Joanne Newsom, rane ploče Nine Nastasie te veliki dio kataloga Jasona Moline.

