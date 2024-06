Kanadski glumac Donald Sutherland imao je uloge u filmovima poput "Ne okreći se", "M*A*S*H" i "Klute" te serijalu "Igre gladi", preminuo je u američkom gradu Miamiju nakon duge bolesti.

Vijest o njegovoj smrti na društvenim je mrežama objavio je njegov sin, također glumac, Kiefer Sutherland.

"Teška srca vam kažem da je moj otac, Donald Sutherland, preminuo. Osobno mislim da je jedan od najvažnijih glumaca u povijesti filma. Nikada se nije bojao uloge, dobre, loše ili ružne. Volio je ono što je radio i radio je ono što je volio, a više od toga se ne može tražiti. Živio je život na dobar način", napisao je u objavi.

Život, brak i djeca

Rođen je 1935. godine u Kanadi gdje je studirao inženjerstvo i glumu. U London je odselio 1957. kako bi studirao na Akademiji glazbe i dramskih umjetnosti. Dobivao je uloge u manjim britanskim televizijskim serijama, no onda je dobio ulogu u hit filmu "12 žigosanih", koji mu je omogućio da dobije brojne druge uloge u mnogim hit filmovima.

Donald se ženio tri puta. U braku s Lois Hardwick bio je od 1959. do 1966., a s Shirley Douglas bio je od 1966. do 1970. godine. S Francine Racette se vjenčao 1972. godine te je s njom ostao do smrti.

Imao je petero djece, a s prvom suprugom nije imao niti jedno. Blizance Rachel i Kiefera dobio je s drugom suprugom Shirley, a sinove Rossifa, Angusa Redforda i Roega dobio je s posljednjom suprugom s Racette.

Ekstremne uloge

Nikada nije bio nominiran za Oscara, a za svoj rad nikada nije dobio neku od važnijih nagrada. Počasnog Oscara dobio je tek 2017. godine. Karijera mu je bila duga 60 godina, a odigrao je 190 uloga. Zbog svojeg je lica često glumio zanimljive likove, ekscentrike, ljude u psihološkim krizama ili negativce, što mu je na posljetku donijelo posebnu prepoznatljivost.

Glumio je u englesko-talijanskom psihološkom hororu "Ne okreći se" redatelja Nicolasa Roega. U tom je filmu igrao s Julie Christie, a najkontroverznija je bila scena seksa koja je bila neuobičajeno eksplicitna za sedamdesete. Postojale su i glasine da nije bila odglumljena, ali režiser i glumci tvrde da je uistinu bila odglumljena.

U psihološkom trileru "Klute" imao je ulogu detektiva koji istražuje ubojstvo u prvoj takozvanoj "paranoičnoj trilogiji" redatelja Alana Pakule.

Pojavio se i u antivijetnamskim ratnom dokumentarcu FTA. Dokumenti s kojih je skinuta oznaka tajnosti 2017. pokazali su da je Donald koji je otvoreno bio antiratni aktivist bio na "popisu za praćenje" Agencije za nacionalnu sigurnost u razdoblju između 1971. i 1973. godine.

U Hrvatskoj je doživio kliničku smrt

Za Gloriju je 2010. otkrio da je u Hrvatskoj jednom zamalo umro na snimanju filma "Zlato za odvažne" 1968. godine.

"Tijekom jedne akcijske scene nezgodno sam pao i teško ozlijedio kralježnicu. Brzo su me odveli u bolnicu, no ona nije bila dovoljno dobro opremljena. Zato mi se stanje naglo pogoršalo i pao sam u komu. U jednom trenutku vidio sam tunel sa svjetlom na kraju i osjetio sam kako se krećem prema njemu. Pogledao sam dolje i gledao svoje beživotno tijelo. No, nisam htio otići. Primio sam se za rub kreveta, kako bih ostao na ovom svijetu", rekao je.

U komi je proveo nekoliko dana. Tada je mogao čuti sve što se događa oko njega, pa i producenta koji diktira telegram njegovoj tadašnjoj supruzi u kojemu joj poručuje da ne dolazi po njega jer će njegovo tijelo brodom poslati kući.

"Taj producent je bio najveća škrtica na svijetu pa nije htio platiti dodatnu avionsku kartu. Na moju sreću, probudio sam se iz kome te su me prebacili u bolnicu u Londonu, gdje su mi sedam puta punktirali kralježnicu. Trebao sam se u bolnici oporavljati nekoliko mjeseci, no bez mene nisu mogli završiti film pa sam se, na opće nezadovoljstvo londonskih liječnika, vratio na snimanje", dodao je.

Ispričao je da ga je ozljeda tijekom ostatka snimanja jako mučila. Bio je fizički i psihički potpuno uništen.

"Na kraju svake scene upitao bih redatelja Briana Huttona jesam li odradio sve kako treba, a kad bi on potvrdno odgovorio, samo bih sjeo na zemlju i počeo plakati. Bio sam na rubu sloma živaca. Na kraju su me spasili kolege. Sjajan američki komičar DonRickles savršeno zna prepoznati ljudske osjećaje. Vidjevši u kakvom sam stanju, došao je u moju sobu kako bi mi kazao da me dečki žele vidjeti. Zbunio sam se, nisam znao što žele od mene. Kad sam izišao van, Clint Eastwood me zagrlio, Caroll O’Connor je plakao, Telly Savalas me tapšao po leđima onim svojim ručetinama, a Don Rickles se samozadovoljno smješkao. Moram priznati, mnogo su mi pomogli", ispričao je.

U studenom će posthumno biti objavljeni njegovi memoari pod naslovom "Izmišljeno, ali ipak istinito". Knjiga će prikazati njegov život koji je duboko pronicljiv, emotivan i često vrlo smiješan.

