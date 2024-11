Preminuo je glumac popularne serije. Izgubio je borbu s karcinomom

Glumac Paul Teal preminuo je u dobi od 35 godina nakon borbe s karcinomom, prenosi Daily Mail. Zvijezda popularne serije "One Tree Hill" preminuo je 15. studenog, a tužne je vijesti podijelila njegova zaručnica Emilia Torello.

"Najpromišljeniji, najinspirativniji, najmotiviraniji, najdiscipliniraniji čovjek pun ljubavi preminuo je u petak, 15. studenog 2024.godine. Paul, bio si moja srodna duša, moj budući suprug, moja stijena i moja budućnost. Napunio si mi pluća smijehom, moj trbuh leptirićima, a srce ljubavlju. Odveden si prerano, u borbi koju si hrabro vodio bez greške", napisala je Paulova zaručnica.

"Iako je dio mene umro s tobom, obećavam da ću se boriti da pronađem radost u životu jednako snažno kao što si se ti borio živjeti svaki dan. Svijet je sretan što je uopće imao trenutak s Paulom Tealom, a ja sam najsretnija osoba u njemu, jer sam te mogla zvati svojim. Voljet ću te zauvijek", dodala je.

Paul se pojavio u sedam epizoda popularne američke serije "One Tree Hill" te mu je bio prvi glumački angažman. Redatelj serije je naglasio da je Paul bio velikodušan te mu je bilo zadovoljstvo raditi s njim. Ostala televizijska gostovanja uključivala su serije poput "Goode Behavior", "Dynasty", "The Walking Dead: World Beyond" i "Outer Banks".

