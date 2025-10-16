Preminuo Ivica Vinković, basist koji je obilježio zlatno doba glazbene scene

U 76. godini života preminuo je Ivica Vinković, bosanskohercegovački glazbenik i basist koji je ostavio neizbrisiv trag u zlatnom razdoblju sarajevske pop i rock scene. Vijest o njegovoj smrti potvrdili su iz Muzičke produkcije BHRT-a, čiji je Vinković bio dugogodišnji član.

"S tugom smo primili vijest da nas je napustio Ivica Vinković, basist i nekadašnji član našeg kolektiva. Ivica Vinković bio je član Zabavnog orkestra RTV Sarajevo. U svojoj dugoj i plodnoj karijeri nastupao je s brojnim glazbenicima i sastavima, a posebno vrijedi izdvojiti njegov angažman u grupi Jutro, iz koje će kasnije nastati Bijelo dugme, kao i u čuvenom sastavu Ambasadori. Bio je član Sarajevo Big Banda. Sa zahvalnošću i poštovanjem čuvamo uspomenu na njega", poručili su iz BHRT-a.

POGLEDAJTE VIDEO: Bili smo na otoku Ugljanu: Zašto je tamo kvadrat skuplji nego u Dubrovniku i Zagrebu?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Kako je izgledala karijera Ivice Vinkovića?

Svirajući bas gitaru, Vinković je od sredine 60-ih bio jedan od pionira nove glazbene scene u tadašnjoj Jugoslaviji. Karijeru je započeo u sastavu Feniksi, jednom od prvih pop bendova na ovim prostorima, a potom je svirao u grupi The Golden Pins (Zlatne čiode), koju su osnovali braća Ljubo i Pero Grujić. Taj bend bio je među prvima koji su se pojavili na televiziji, u emisiji Smjerom putokaza Televizije Zagreb.

U tom razdoblju Vinković je surađivao s brojnim glazbenicima, među kojima su bili Dženan – Đani Salković, Dragiša Buha i Dule Elsner. Nedugo potom dobio je poziv za audiciju u Plesni orkestar RTV Sarajevo, prateći sastav koji je svirao na poznatom festivalu Vaš šlager sezone. Samo godinu dana kasnije postao je član legendarnih Ambasadora, benda koji je 1970-ih obilježio domaću pop glazbu. U vrijeme njegova dolaska u sastav pjevač je bio Zdravko Čolić, kojega je ubrzo zamijenila Ismeta Dervoz.

Ambasadori su 1975. godine objavili veliki hit "Zemljo moja", a godinu kasnije predstavljali su Jugoslaviju na Eurovision Song Contestu s pjesmom "Ne mogu skriti svoju bol".

Vinković je istodobno surađivao i s članovima Bijelog dugmeta, sudjelujući u snimanju njihova ranog singla "Top/Ove ću noći naći blues", koji je objavljen 1974., nekoliko mjeseci prije kultnog debitantskog albuma Kad bi’ bio bijelo dugme.

Tijekom 80-ih godina nastavio je aktivno surađivati s mnogim istaknutim glazbenicima i sastavima, među kojima su bili i Indexi, s kojima je odradio nekoliko koncerata i snimio jedan album. Kasnije je postao član Sarajevo Big Banda, a njegov bas pratio je brojne projekte širom Bosne i Hercegovine.

POGLEDAJTE VIDEO: Kirurg iz Splita upozorava: 'Nakon tolike pauze Beroš mora položiti četiri ispita'