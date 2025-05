Preminuo glumac koji je utjelovio lutku Chucky: Nećakinja otkrila nepoznate detalje

Hollywoodski glumac Edward Gale, najpoznatiji po ulozi zloglasne lutke Chucky iz horor filma iz 1988. godine, preminuo je u 62. godini života.

Prema informacijama koje je objavio TMZ, Edward Gale preminuo je u utorak u hospiciju, a tužnu vijest potvrdila je njegova nećakinja Kayse Gale na Facebooku u kojoj se emotivno oprostila od svog ujaka.

Prisjetila se kako je Edward često govorio o svojim danima kada je radio kao DJ u rolerskoj dvorani u Plainwellu, kako je neobjašnjivo mrzio voditelja Billa Mahera te da je bio poznat po glasnom, zaraznom smijehu.

Navela je i da je u Kaliforniju stigao sa samo 41 dolarom i velikim snom, koji je uspio ostvariti jer se nikada nije osvrtao unatrag. Tijekom svoje karijere, gospodin Edward Gale pojavio se u više od 130 filmova, televizijskih serija i reklama.

Foto: YouTube/Screenshot

Njegove najpoznatije uloge uključuju filmove Howard the Duck i Chopper Chicks in Zombie Town, a obožavatelji su ga rado dočekivali na brojnim konvencijama koje je redovito posjećivao. U svojim ulogama često je donosio specifičan humor i energiju, a posebno je volio pričati duge priče i kartati se, a ponekad je i varao, kako se prisjetila njegova nećakinja u šali.

Rođen s dijagnozom patuljastog rasta, prvi put se pojavio na velikom platnu 1986. godine u glavnoj ulozi u filmu Howard the Duck. Dvije godine kasnije ostvario je svjetsku slavu kao fizički izvođač lika Chucky u prvom filmu franšize Child's Play, a ulogu je ponovio u još dva nastavka.

Godine 1991. glumio je dinosaura Tasha u televizijskoj seriji Land of the Lost, a aktivno je radio sve do 2014. godine kada se povukao iz glumačkog svijeta. Iza sebe je ostavio bogatu karijeru i brojne uloge koje će se pamtiti među ljubiteljima filma.