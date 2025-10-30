Preminuo glavni glumac kultne serije 'Princ iz Bel Aira': Poznat i uzrok smrti

Floyd Roger Myers Jr., bivši dječji glumac poznat po ulozi mlađe verzije Willa Smitha u popularnoj seriji ''Princ iz Bel Aira'', preminuo je u dobi od 42. godine. Prema informacijama koje je za TMZ dala njegova majka Renee Trice, Myers je preminuo u svom domu u Marylandu u ranim jutarnjim satima 29. listopada uslijed srčanog udara.

Za istoimeni je medij dodala da je s njim razgovarala samo nekoliko sati prije njegovog iznenadnog odlaska.

Inače, Myers je u seriji "The Fresh Prince of Bel-Air" glumio mlađu verziju glavnog lika, Willa Smitha, u jednoj epizodi iz 1992. godine. Također je poznat po ulozi mladog Marlona Jacksona u miniseriji "The Jacksons: An American Dream" iz 1992. godine, te je imao manju ulogu u seriji "Young Americans" 2000. godine.

Ostavio iza sebe četvero djece

Foto: Profimedia

Nakon završetka svoje glumačke karijere, Myers se posvetio filantropiji. Postao je suosnivač organizacije "The Fellaship Men's Group" koja se fokusira na mentalno zdravlje muškaraca i pružanje podrške zajednici. Njegova smrt duboko je pogodila obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali.

Ostavio je iza sebe četvero djece: Taelyn, Kinsley, Tylera i Knoxa. Obitelj je pokrenula kampanju na GoFundMe kako bi prikupila sredstva za pokop, a planirano je da se ispraćaj održi 3. studenog 2025. godine.

Podsjetimo da je stariju verziju ''Princa iz Bel Aira'' utjelovio američki glumac Will Smith (57), a u seriji se zvao upravo tako, Will Smith.

