Preminuo glavni glumac kultne serije 'Princ iz Bel Aira': Poznat i uzrok smrti
Majka glumca koji je utjelovio mlađu verziju Willa Smitha razgovarala s njiim nekoliko sati prije njegove smrti
Floyd Roger Myers Jr., bivši dječji glumac poznat po ulozi mlađe verzije Willa Smitha u popularnoj seriji ''Princ iz Bel Aira'', preminuo je u dobi od 42. godine. Prema informacijama koje je za TMZ dala njegova majka Renee Trice, Myers je preminuo u svom domu u Marylandu u ranim jutarnjim satima 29. listopada uslijed srčanog udara.
Za istoimeni je medij dodala da je s njim razgovarala samo nekoliko sati prije njegovog iznenadnog odlaska.
Inače, Myers je u seriji "The Fresh Prince of Bel-Air" glumio mlađu verziju glavnog lika, Willa Smitha, u jednoj epizodi iz 1992. godine. Također je poznat po ulozi mladog Marlona Jacksona u miniseriji "The Jacksons: An American Dream" iz 1992. godine, te je imao manju ulogu u seriji "Young Americans" 2000. godine.
Ostavio iza sebe četvero djece
Nakon završetka svoje glumačke karijere, Myers se posvetio filantropiji. Postao je suosnivač organizacije "The Fellaship Men's Group" koja se fokusira na mentalno zdravlje muškaraca i pružanje podrške zajednici. Njegova smrt duboko je pogodila obitelj, prijatelje i sve koji su ga poznavali.
Ostavio je iza sebe četvero djece: Taelyn, Kinsley, Tylera i Knoxa. Obitelj je pokrenula kampanju na GoFundMe kako bi prikupila sredstva za pokop, a planirano je da se ispraćaj održi 3. studenog 2025. godine.
Podsjetimo da je stariju verziju ''Princa iz Bel Aira'' utjelovio američki glumac Will Smith (57), a u seriji se zvao upravo tako, Will Smith.
