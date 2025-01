Preminuo britanski glumac Paul Danan u 46. godini: Godinama se borio s ovisnošću

Paul Danan, britanski glumac najpoznatiji po ulozi u seriji "Hollyoaks", preminuo u dobi od 45 godina nakon dugogodišnje borbe s ovisnošću. Uzrok smrti bio je povezivan s komplikacijama zbog predoziranja, a iza sebe je ostavio devetogodišnjeg sina DeNira Benjamina.

"Teška srca javljamo da je Paul Danan umro sa samo 46 godina. Poznat po svojoj televizijskoj prisutnosti, iznimnom talentu i nevjerojatnoj ljubaznosti, Paul je bio zraka sunca za toliko drugih ljudi. Njegova prerana smrt ostavit će nezamjenjivu prazninu u životima svih koji su ga poznavali", stoji u objavi službenog profila na Instagramu njegove agencije Independent Creative Management.

Posljednji put je viđen u javnosti na sudu

Paul je svoju karijeru započeo kao talentirani mladi glumac, postigavši slavu u popularnoj britanskoj sapunici. Ipak, njegov život izvan ekrana bio je obilježen izazovima, uključujući ovisnost, pravne probleme i financijske poteškoće. Posljednji put je viđen u javnosti na sudu u Bristolu, gdje je odgovarao za posjedovanje droga.

Naime, glumac Paul Danan napustio je dramsku seriju "Hollyoaks" 2001. godine kako bi ostvario ambicije u Hollywoodu, no suočio se s brojnim odbijanjima. "Nitko nije hti žo biti sljedeći Ken Barlow. Htjeli ste igrati različite uloge, posebno ako ste 'pravi glumac'," izjavio je u jednom intervjuu. Iako je imao priliku približiti se velikim projektima u Los Angelesu, suočio se s veliki izazovima, dok je njegov nastup u reality showu "Love Island" 2005. godine dodatno je naštetio njegovoj karijeri.

"Casting direktori nisu htjeli angažirati nekoga tko je više poznat po reality televiziji nego po glumi", priznao je. Kasnije je radio kao voditelj emisija poput "Test Drive My Girlfriend" te se pojavljivao u drugim britanskim TV projektima.

Podsjetimo, Paul se više od 20 godina borio s ovisnošću, koja je počela još u tinejdžerskim godinama. U intervjuu za "The Jeremy Kyle Show" 2019. godine podijelio je potresne detalje o tome kako su mu roditelji spasili život nakon predoziranja heroinom.

"Moja mama je ušla u sobu i čula me kako proizvodim čudne zvukove. Znala je da to nije normalno hrkanje, već da se gušim svojim posljednjim udasima", ispričao je Danan koji, iako je prošao kroz 17 rehabilitacija, borio se ovisnošću. "Kokain je droga koja vas zarobi prije nego što to shvatite", priznao je.

