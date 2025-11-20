Preminuo Branko Ivanda, redatelj koji je prkosio zabranama i stvarao do zadnjih dana

Preminuo je Branko Ivanda (83), jedan od najznačajnijih hrvatskih redatelja i dugogodišnji pedagog, čiji su filmovi, televizijske drame i serije obilježili desetljeća domaće kulture. Njegova smrt rastužila je brojne kolege i ljubitelje hrvatskog filma.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Počeci i uspon karijere

Branko Ivanda, redatelj, profesor i autor kultnih ostvarenja, rođen je 1941. u Splitu, u obitelji snažno povezanoj s umjetnošću. Studirao je filozofiju, komparativnu književnost i filmsku režiju, a već je njegov debitantski film “Gravitacija ili fantastična mladost činovnika Borisa Horvata” donio međunarodnu pažnju i lansirao karijeru glumca Rade Šerbedžije.

Foto: Emica Elvedji/pixsell

Zabrane, prepreke i televizijski rad

Nakon dokumentarca o studentskom štrajku iz 1971., Branko Ivanda suočio se s cenzurom koja ga je držala podalje od filmskih fondova više od dvadeset godina. Unatoč tome, stvorio je veliki broj televizijskih drama i filmova, među kojima se ističu “Slučaj maturanta Wagnera” i “Bombaški proces”.

Pedagog i umjetnik

Uz redateljski rad, Branko Ivanda bio je cijenjeni profesor na Akademiji dramske umjetnosti u Zagrebu te predavač na UCLA-u u SAD-u. Iako je imao priliku ostati u Americi, odlučio se vratiti u Hrvatsku zbog obitelji i privrženosti domovini.

Privatni gubici i umjetnička ostavština

Tijekom života proživio je velike osobne tragedije, izgubivši suprugu i sina, također redatelja. Unatoč svemu, stvarao je do posljednjih dana, ostavivši opus koji svjedoči o njegovoj viziji, predanosti i dubokom razumijevanju društva i povijesti.

