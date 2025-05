Preminula zvijezda hit serije 'Kafić Uzdravlje'

George Wendt, najpoznatiji po ulozi Norma u seriji 'Kafić Uzdravlje', preminuo u 77. godini, javlja Guardian. Komičar i glumac koji je imao nominaciju za Emmy, bio je poznat po dugogodišnjoj ulozi u tom sitcomu. Pojavio se i u serijama "Obiteljski čovjek" i "Frasier".

Njegovu smrt potvrdio je njegov publicist u službenom priopćenju. "George je bio brižan obiteljski čovjek, omiljeni prijatelj i povjerljiv sugovornik svima koji su ga imali sreću poznavati. Zauvijek će nam nedostajati. Obitelj moli za privatnost u ovom trenutku", navodi se.

Preminuo je mirno u snu, u svom domu.

Sa suprugom glumio u hit seriji

George Wendt rođen je i odrastao u četvrti Beverly na južnoj strani Chicaga, Illinois. Njegovi roditelji bili su Loretta Mary (rođ. Howard) i George Robert Wendt, časnik u mornarici i agent za nekretnine. Imao je osmero braće i sestara. Wendt je irskog i dijelom njemačkog podrijetla, a među njegovim nećacima je poznati glumac i bivši član Saturday Night Live Jason Sudeikis.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Školovao se u Campion High School u Wisconsinu, a potom je upisao Sveučilište Notre Dame, no bio je izbačen zbog loših ocjena. Kasnije je diplomirao ekonomiju na Rockhurst Collegeu u Kansas Cityju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon fakulteta pridružio se slavnoj improvizacijskoj grupi 'The Second City' u Chicagu, gdje je radio od 1974. do 1980. godine. Tu je upoznao i svoju buduću suprugu Bernadette Birkett, koja je također glumila u 'Kafiću Uzdravlje' kao glas Normove žene Vere.

Norm u 'Kafiću Uzdravlje'

Wendt je glumio u seriji 'Kafić Uzdravlje' od 1982. do 1993., pojavivši se u svih 275 epizoda popularnog sitcoma. Za svoj rad na seriji bio je nominiran za šest nagrada Emmy.

"Norm kojeg vidite u seriji 'Kafić Uzdravlje' oblikovao se godinama", rekao je Wendt jednom prilikom nadodavši: "Imam nekoliko zajedničkih osobina s njim, osim ljubavi prema pivu. Ali mislim da sam puno sretniji od Norma".

Lik Norma reprizirao je i u brojnim drugim serijama, uključujući "Frasiera", "Seinfelda", "Wings", "Simpsone", "Obiteljskog čovjeka" i "The Tortellis".

POGLEDAJTE VIDEO: Preminuo Nebojša Glogovac, jedan od najutjecajnijih srpskih glumaca!

Tekst se nastavlja ispod oglasa