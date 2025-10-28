Preminula Sybil iz 'Fawlty Towersa': Ono što je radila dan prije smrti slama srca

Britanska glumica Prunella Scales, najpoznatija po ulozi Sybil Fawlty u seriji "Fawlty Towers", preminula je u ponedjeljak 27. listopada u 94. godini. Njezina obitelj potvrdila je da je preminula u svom domu u Londonu nakon duge borbe s demencijom.

"Naša draga majka Prunella Scales napustila nas je jučer mirno u svom domu u Londonu. Imala je 93 godine. Dan prije smrti gledala je 'Fawlty Towers'. Posljednji dani bili su joj ugodni, ispunjeni i okruženi ljubavlju.", stoji u priopćenju, piše TheSun.

Obitelj je zahvalila svima koji su brinuli o njoj. Iza nje su ostala dva sina, pokćerka, sedmero unučadi i četvero praunučadi.

Karijera Prunelle Scales duga sedam desetljeća

Iako je imala bogatu kazališnu i filmsku karijeru, Prunella Scales zauvijek će ostati zapamćena po ulozi Sybil Fawlty, supruge ekscentričnog vlasnika hotela Basila Fawltyja, kojeg je tumačio John Cleese. Serija "Fawlty Towers", emitirana 1975. i 1979. godine, smatra se jednim od najcjenjenijih ostvarenja britanske komedije.

Osim te legendarne uloge, Scales je ostvarila zapažene nastupe u kazalištu i na filmu. Posebno se istaknula ulogom kraljice Elizabete II. u drami Alana Bennetta "A Question of Attribution" za koju je bila nominirana za nagradu BAFTA.

Foto: Profimedia

Ljubav i borba s bolešću

Privatni život Prunelle Scales obilježio je brak s glumcem Timothyjem Westom s kojim se vjenčala 1963. godine. Par je ostao zajedno više od šest desetljeća, dijeleći ljubav, pozornicu i životne izazove. Nažalost, njezin je suprug preminuo 12. studenog 2024. godine.

Godine 2014. objavljeno je da glumica boluje od vaskularne demencije. Umjesto da bolest sakriju od javnosti, Prunella i Timothy odlučili su otvoreno govoriti o njoj, a svoje iskustvo pretočili su u dokumentarnu seriju "Great Canal Journeys". U seriji su zajedno putovali diljem Britanije i Europe.

Organizacija Alzheimer’s Society izrazila je zahvalnost paru zbog otvorenosti i doprinosa u podizanju svijesti o demenciji: ''Neizmjerno smo zahvalni na svijesti koju je pomogla podići i šaljemo iskrenu sućut njezinim voljenima.''

