Preminula poznata pjevačica: Okolnosti sumnjive, istraga i dalje u tijeku

Turska pjevačica Gül Tut javnosti poznata pod umjetničkim imenom Güllü preminula je u petak ujutro u 52. godini nakon što je pala s balkona svog stana na šestom katu u gradu Yalovi. Prema pisanju turskih medija, tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima 26. rujna 2025. godine na ulici Vali Akı u četvrti Harmanlar. Hitna pomoć primila je poziv u jedan ujutro, a policija i medicinski stručnjaci odmah su upućeni na mjesto događaja.

Liječnici su potvrdili da je Güllü preminula odmah pri udaru, a njezino je tijelo kasnije prebačeno u mrtvačnicu zbog obdukcije.

Nedugo nakon se na društvenim mrežama oglasila njezina kći:

''Izgubili smo moju majku, poznatu umjetnicu Güllü u strašnoj nesreći. Nema istine u izvještajima koji kruže na društvenim mrežama da se radilo o samoubojstvu. O detaljima pogreba uskoro ću obavijestiti.''

'Bol je bila prevelika'

Prema informacijama turskih medija, tragedija se dogodila u ranim jutarnjim satima, oko tri sata nakon ponoći. Güllü je u tom trenutku bila u stanu u društvu svoje kćeri i prijateljice kada je iznenada izgubila svijest i pala, a preminula je odmah na licu mjesta. Menadžer pjevačice Erhan Arı dao je izjavu za turske medije povodom navoda da je Güllü bila na liječenju.

U izjavi koju je dao za Milliyet Cadde potvrdio je da je pjevačica imala problema s ravnotežom zbog posljedica prometne nesreće u prošlosti u kojoj je slomila kralježnicu.

''Svi mi, obitelj i najbliži, znamo da je imala problema s ravnotežom i da je bila na liječenju. Prije mnogo godina doživjela je prometnu nesreću i teško se oporavila. Hodanje joj je bilo jako otežano. Ne znam... Bol je bila prevelika'', rekao je menadžer koji je dodao da je Güllü bila osoba koja nije konzumirala alkohol do te mjere da bi zbog istog izgubila kontrolu, unatoč tome što su neki novinari spominjali alkohol u kontekstu njezine smrti.

