Tragedija tijekom medenog mjeseca: Influencerica (30) izgubila život nakon strašne nesreće

Njemačka influencerica Laura Viktoria Härtig preminula je u 31. godini života, gotovo tri tjedna nakon teške prometne nesreće koju je doživjela tijekom medenog mjeseca u talijanskim Dolomitima. Tužnu vijest potvrdili su članovi njezine obitelji i prijatelji na njezinom Instagram profilu, gdje je godinama dijelila svoju ljubav prema planinama, skijanju i aktivnom životu te okupila više od 55 tisuća pratitelja.

Foto: Instagram/@alltimelaura

Teška nesreća dogodila se 23. lipnja na cesti u blizini prijevoja Sella, kada se Härtig, vozeći bicikl, sudarila s motociklom kojim je upravljao Peter Runggaldier, bivši talijanski olimpijac u alpskom skijanju. Prema pisanju talijanskih medija il Dolomiti i Trentino, od siline udara njezin se bicikl raspao na više dijelova, a influencerica je s teškim ozljedama pala na kolnik.

Hitne službe uspjele su je reanimirati na mjestu nesreće, nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu San Maurizio u Bolzanu. Liječnici su se gotovo tri tjedna borili za njezin život, no ozljede su bile preteške te je preminula u nedjelju.

Foto: Instagram/@alltimelaura

Vjenčala se netom prije tragedije

Laura Viktoria Härtig bila je poznata po objavama sa skijanja, planinarenja, biciklističkih avantura i putovanja. Samo nekoliko tjedana prije tragedije pratiteljima je pokazala fotografije sa svog vjenčanja, uz emotivnu poruku: "Srodna duša za cijeli život."

Nakon nesreće oglasio se i Peter Runggaldier, koji je predstavljao Italiju na Zimskim olimpijskim igrama 1994. i 1998. godine.

"Dragi prijatelji, u vezi s teškom prometnom nesrećom u kojoj sam sudjelovao, molim vas da poštujete moju bol i potrebu za privatnošću. Moje misli su uz sve uključene osobe i njihove obitelji", poručio je na Instagramu, dodavši kako u tom trenutku neće davati intervjue ni izjave.

Foto: Instagram/@alltimelaura

Posebno emotivna bila je oproštajna objava na Laurinom Instagram profilu, koju su u četvrtak podijelili njezina obitelj i prijatelji.

"Laura je otišla u svoje voljene planine u zalazak sunca. Planine u kojima sunce uvijek sja, gdje je snijeg uvijek savršen, čekaju najbolje staze i planinska koliba puna njezinih omiljenih grickalica. Ondje nas sada čeka."

U nastavku su zahvalili svima koji su posljednjih tjedana slali poruke podrške i suosjećanja.

"Doista je nevjerojatno da je Laura putem ovog kanala i izvan njega svoju strast mogla podijeliti s toliko ljudi. Dok se ponovno ne sretnemo na nekom novom vrhu, Laura."

Nesreća se i dalje istražuje

Prema navodima talijanskih medija, u nesreći je teško ozlijeđen i Peter Runggaldier, koji je nakon sudara prevezen u bolnicu Santa Chiara u Trentu. Na svojoj službenoj internetskoj stranici navodi kako je i dalje aktivan u svijetu skijanja, dok slobodno vrijeme provodi baveći se nogometom, motociklizmom, biciklizmom i golfom.

Okolnosti nesreće i dalje su predmet istrage nadležnih talijanskih vlasti.