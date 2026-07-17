Tragedija tijekom medenog mjeseca: Influencerica (30) izgubila život nakon strašne nesreće
Liječnici su se gotovo tri tjedna borili za njezin život, no ozljede su bile preteške te je preminula
Njemačka influencerica Laura Viktoria Härtig preminula je u 31. godini života, gotovo tri tjedna nakon teške prometne nesreće koju je doživjela tijekom medenog mjeseca u talijanskim Dolomitima. Tužnu vijest potvrdili su članovi njezine obitelji i prijatelji na njezinom Instagram profilu, gdje je godinama dijelila svoju ljubav prema planinama, skijanju i aktivnom životu te okupila više od 55 tisuća pratitelja.
Teška nesreća dogodila se 23. lipnja na cesti u blizini prijevoja Sella, kada se Härtig, vozeći bicikl, sudarila s motociklom kojim je upravljao Peter Runggaldier, bivši talijanski olimpijac u alpskom skijanju. Prema pisanju talijanskih medija il Dolomiti i Trentino, od siline udara njezin se bicikl raspao na više dijelova, a influencerica je s teškim ozljedama pala na kolnik.
Hitne službe uspjele su je reanimirati na mjestu nesreće, nakon čega je helikopterom prevezena u bolnicu San Maurizio u Bolzanu. Liječnici su se gotovo tri tjedna borili za njezin život, no ozljede su bile preteške te je preminula u nedjelju.
Vjenčala se netom prije tragedije
Laura Viktoria Härtig bila je poznata po objavama sa skijanja, planinarenja, biciklističkih avantura i putovanja. Samo nekoliko tjedana prije tragedije pratiteljima je pokazala fotografije sa svog vjenčanja, uz emotivnu poruku: "Srodna duša za cijeli život."
Nakon nesreće oglasio se i Peter Runggaldier, koji je predstavljao Italiju na Zimskim olimpijskim igrama 1994. i 1998. godine.
"Dragi prijatelji, u vezi s teškom prometnom nesrećom u kojoj sam sudjelovao, molim vas da poštujete moju bol i potrebu za privatnošću. Moje misli su uz sve uključene osobe i njihove obitelji", poručio je na Instagramu, dodavši kako u tom trenutku neće davati intervjue ni izjave.
Posebno emotivna bila je oproštajna objava na Laurinom Instagram profilu, koju su u četvrtak podijelili njezina obitelj i prijatelji.
"Laura je otišla u svoje voljene planine u zalazak sunca. Planine u kojima sunce uvijek sja, gdje je snijeg uvijek savršen, čekaju najbolje staze i planinska koliba puna njezinih omiljenih grickalica. Ondje nas sada čeka."
U nastavku su zahvalili svima koji su posljednjih tjedana slali poruke podrške i suosjećanja.
"Doista je nevjerojatno da je Laura putem ovog kanala i izvan njega svoju strast mogla podijeliti s toliko ljudi. Dok se ponovno ne sretnemo na nekom novom vrhu, Laura."
Nesreća se i dalje istražuje
Prema navodima talijanskih medija, u nesreći je teško ozlijeđen i Peter Runggaldier, koji je nakon sudara prevezen u bolnicu Santa Chiara u Trentu. Na svojoj službenoj internetskoj stranici navodi kako je i dalje aktivan u svijetu skijanja, dok slobodno vrijeme provodi baveći se nogometom, motociklizmom, biciklizmom i golfom.
Okolnosti nesreće i dalje su predmet istrage nadležnih talijanskih vlasti.