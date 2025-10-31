Preminula kći legendarne Marlene Dietrich: Cijeli život provela u sjeni majke

Kako piše The Hollywood Reporter, u 101, godini života preminula je Maria Riva, jedino dijete legendarne glumice Marlene Dietrich i jedna od prvih velikih zvijezda američke televizije. Prema pisanju spomenutog medija, preminula je u domu svog sina Petera.

Maria Elisabeth Sieber rođena je 13. prosinca 1924. u Berlinu u obitelji koja je već tada živjela pod svjetlima reflektora. Njezina majka, Marlene Dietrich, bila je zvijezda u usponu, a otac Rudolf Sieber pomoćni redatelj. Od djetinjstva je osjećala teret slavnog prezimena. ''Nikad nisam mislila da mi je to ime, jer sam, budući da sam dijete vrlo poznate osobe, uvijek bila Maria, kći Marlene Dietrich, govorila je Riva, priznajući da se kao dijete tako i potpisivala.

S majkom se s pet godina preselila u Los Angeles, tadašnje središte filmske industrije. Na velikom ekranu debitirala je uz nju, kao mlada Katarina Velika u filmu Grimizna carica (1934.), dok je Dietrich igrala odraslu verziju lika. Zajedno su se pojavile i u filmu Vrt Allaha (1936.). No iza glamura i blještavila Hollywooda skrivala se mračna tajna u svojoj biografiji Riva je kasnije otkrila da je u djetinjstvu preživjela višekratno seksualno zlostavljanje od strane tajnice jedne od majčinih ljubavnica.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Zvijezda zlatnog doba američke televizije

Iako je odrasla u svijetu filma, Riva nije imala snažnu ambiciju postati glumica. Nakon školovanja u Švicarskoj i studija na Akademiji Max Reinhardt u Los Angelesu, okušala se u kazalištu i na radiju. Prekretnica je došla nakon udaje za scenografa Williama Rivu 1947. godine. Frustrirana tadašnjim televizijskim sadržajem, neprestano ga je kritizirala, sve dok joj suprug nije rekao: ''Ako misliš da znaš bolje – idi i pokaži.''

Poslušala ga je i postala jedna od prvih televizijskih zvijezda. Početkom 1950-ih potpisala je ugovor s CBS-om te se pojavila u stotinama epizoda klasičnih antologijskih serija poput Studio One, Suspense i The Philco Television Playhouse. Bila je nominirana za nagradu Emmy dvije godine zaredom, 1952. i 1953. godine. Unatoč uspjehu, ostala je skromna i samokritična, nazivajući se ''Dietrich za siromašne''.

Foto: Profimedia

Na vrhuncu karijere Riva je odlučila napustiti svijet zabave. Dok se televizijska industrija vraćala u Los Angeles, ona nije željela ponovno kročiti u grad koji ju je obilježio. ''Odrasla sam u svijetu u kojem su svi bili lijepi i bogati, ali nitko nije bio sretan“, rekla je kasnije. ''Naučila sam da stvari rijetko izgledaju onako kako jesu.''

Nakon povlačenja posvetila se obitelji i pomagala majci u organizaciji njezinih svjetskih turneja. No pravi preokret dogodio se nakon Marlenine smrti 1992. godine, kada je Maria Riva objavila biografiju Marlene Dietrich. Knjiga je postala bestseler New York Timesa i izazvala burne reakcije javnosti. U njoj je Riva otvoreno govorila o majčinoj kontroli, hladnoći i sebičnosti, razotkrivajući kompleksan odnos majke i kćeri.

''Smatram se biografkinjom, a ne kćerkom'', rekla je tada jasno.

POGLEDAJTE OVAJ VIDEO: Hoće li musliman zavladati New Yorkom? Stiže Zohran Mamdani, noćna mora Donalda Trumpa