Bivša voditeljica, pjevačica i zvijezda reality showova Slađana Petrušić preminula je u 40. godini, navodno zbog TikTok izazova.

Njezina obitelj se javila na društvenim mrežama i potvrdila tužnu vijest.

"S tugom javljamo da nas je sinoć napustila naša Slađa i otišla na neki bolji svijet. Bit će kremirana, a pepeo prosut u šumi, jer šuma je bila njezin život i tako će živjeti vječno. Molimo novinare da nas ne zovu jer nikada nismo bili dio javnog života, a isto tako bila je to i Slađina želja pa da ispoštujmo. Hvala Vam na razumijevanju", objavila je ožalošćena obitelj na Slađinom Instagram profilu.

Naime, Slađa Petrušić je dan ranije objavila fotografije iz bolnice gdje se vidi da leži u bolničkom krevetu, a noga joj je u potpunosti bila zavijena. Prema njenim riječima, stradala je zbog TikTok izazova.

Srpski mediji objavili su vijest, no Kurir piše kako se na društvenim mrežama razvila drama jer neki smatraju da se radi o lažnoj vijesti.

"Ovim povodom oglasio se i Milomir Marić, koji je sa Slađanom vodio reality show "Parovi”. Novinar ne vjeruje da je njegova bivša koleginica preminula, te da je Petrušić sve iscenirala.

“Ona sve ovo izmišlja sigurno. Nisam je čuo dugo, ali su je videli ljudi kada je pisala da je u bolnici, a nije bila. Sve je izmislila tada”, kazao je Marić, prenosi Kurir.

“Nikad nisam lagala. Otišle su noge i svašta nešto. Budete čitali. Inače za u buduće, pa valjda me toliko poznajete i znate da nikad ne cvilim, to što vam nisam odmah sve rekla, to je jer me doktori svako malo zaje*avaju. Je*em ti Tik Tok izazove!!!”, napisala je Slađa i tako otkrila kako je ozljeda posljedica TikTok izazova, no nije otkrila kojeg točno.

Prije te objave Slađa je podijelila još jednu na kojoj se vidi da je ozlijedila i glavu te je oko vrata imala Schanzov ovratnik.

“Prvi izazov pa Dnevnik, a drugi direkt bolnica.Krenulo me jako na Tik Toku! “, napisala je.

Inače, prije nekoliko godina Slađa je šokirala javnost kada je na društvenoj mreži otkrila da je imala infarkt. U to vrijeme je radila kao voditeljica na srpskoj televiziji.

“Razlog što me ovih dana nema na televiziji je tihi infarkt koji sam preživjela na nogama. Došao je i vidio da nemam srce pa otišao. U životu nisam popila kap alkohola, ne pušim, ne pijem, ne drogiram se, ne jedem masno. Bavim se sportom. Doktor mi je rekao da moram na pretrage. Moram sve kroz šalu. Narode želim vam reći: Daljinski u ruke umjesto trčanja, jer ja sam primjer da ne treba živjeti zdrav život”, pisalo je njenom postu, kojeg je brzo izbrisala.

Obilazila je uklete kuće prije smrti?

Iako se proteklih godina povukla iz medija, Slađa je bila aktivna na svojim društvenim mrežama gdje je s pratiteljima dijelila razna iskustva.

Između ostalog, Slađa je otkrila da istražuje paranormalne stvari, te je ljude koji je prate pozvala da s njom obilaze uklete kuće.

"Sutra navečer polazak iz Zagreba na jedno od 12 ukletih mjesta, a vraćanje je u srijedu, tko preživi… Plan je ostati cijelu noć i uvjeriti se u sve priče, a uvjeriti i vas… Pratite nas uživo ili u mrtvo… Svi vi koji ste htjeli kavu sa mnom evo prilike da konačno provedemo noć zajedno", napisala je tada Slađa.